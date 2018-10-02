Російські тролі намагалися посварити американців через «Зоряні війни»

Російські хакери використали випуск фільму «Зоряні війни: Останні джедаї» Діснея в 2017 році, щоб викликати невдоволення в американському суспільстві, повідомляє видання The Hill.

У новій науковій публікації, випущеній цього тижня, дослідник Морт Бей із Університету Південної Каліфорнії наводить докази «навмисних, організованих заходів політичного впливу, замаскованих під фанатські аргументи», які він знайшов онлайн.

Російські хакери використали облікові записи соціальних мереж, щоб просувати політичні плани, особливо на президентських виборах 2016 року, написав Бей. Він знайшов ряд російських тролів, замаскованих під обліковими записами прихильників «Зоряних війн», які брали участь в онлайн-дискусіях про фільм.

Онлайн-дискусії складалися з трьох різних аудиторій, згідно з дослідженням Бея: тролі, ті, хто намагався викликати суперечки через політичні наміри, та справжні шанувальники «Зоряних війн».

«У цілому, 50,9% тих, хто твітив негативно [про кінофільм], ймовірно були політично вмотивованими або навіть не людьми», – пише він, зазначаючи, що лише 21,9% аналізованих твітів про фільм були негативними.

Бей наголошує, що ймовірна мета онлайн-тролів полягає в тому, щоб збільшити висвітлення конфлікту між фанатами у засобах масової інформації, «тим самим доповнюючи та продовжуючи поширювати риторику про широкий розбрат і дисфункцію в американському суспільстві».

«Переконати виборців у цій риториці залишається стратегічною метою для руху альтернативних правих у США, а також Російської Федерації», – додає Бей.

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