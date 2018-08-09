З'явились нові подробиці викрадення росіянами даних американських виборців

Стало відомо, що російські хакери викрали інформацію про 76 тисяч виборців у штаті Іллінойс під час президентських виборів 2016 року.

Про це повідомляє видання Chicago Tribune. Відповідно до заяви Державної виборчої комісії США, російські хакери отримали персональну інформацію 76 тисяч виборців зі штату Іллінойс, а не 500 тисяч як вважалось раніше.

Заяви федеральних слідчих про викрадення російськими хакерами бази даних виборців важливе для розслідування російського втручання в президентські вибори 2016 року​

Минулого тижня представники виборчої комісії, ФБР та спеціального прокурора Роберта Мюллера робили заяви стосовно втручання Росії в американські президентські вибори.

Відповідно до федерального обвинувачення, йшлось про викрадення інформації про 500 тисяч виборців. Втім, у листі директора виборчої комісії Стіва Сендвоса (Steve Sandvoss) до губернатора Іллінойсу Брюса Раунера (Bruce Rauner) згадується інша цифра – 76 тисяч виборців.

"Ми отримали підтвердження від федеральних посадовців, що наша початкова оцінка була правильною", - написав Сендвос. За його словами, ймовірно, федеральне обвинувачення використовувало іншу методологію, передбачену федеральним кримінальним кодексом.

Незважаючи на різні цифри у кількості виборців, дані яких були вкрадені, заяви федеральних слідчих про викрадення російськими хакерами бази даних виборців важливе для розслідування російського втручання в президентські вибори 2016 року.

Нагадаємо, що курс рубля а також ціни на російські акції та облігації впали після того, як в пресі було опубліковано ймовірний текст законопроекту США, що передбачає запровадження нових "руйнівних санкцій" проти Росії за втручання у вибори, повідомляє Bloomberg. Так, у середу курс рубля впав на 2,2% подолавши бар'єр у 64 рубля за долар.

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