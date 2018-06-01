Росія може посилити агресію проти України після Чемпіонату cвіту – Пол Ґобл. Інтерв’ю

Росія може посилити агресію проти України після проведення фіналу Чемпіонату світу з футболу, вважає Пол Ґобл, аналітик Фундації Джеймстаун.

Ключовим елементом агресії може стати військова присутність в Азовському морі, яку Росія наростила протягом останніх тижнів травня. Про це Пол Ґобл розповів у коментарі журналістці Української служби «Голосу Америки» Оксані Бедратенко.

Наприкінці травня Росія без особливих попереджень перемістила п’ять кораблів ВМС з Каспійського до Азовського моря. Причина таких дій не в потребі захищати інфраструктуру, чи вчиняти дії проти українських рибалок, стверджує аналітик.

"Передислокація військово-морських сил такої потужності з Каспію до Азовського моря лякає, адже це дає російським ВМС можливість висадки на узбережжя. Ці кораблі не потрібні, щоб захищати міст чи діяти проти українських риболовецьких човнів", - зауважив Ґобл.

Як і тоді, коли Путін вторгся до України після Сочинської олімпіади, дуже ймовірно, він зробить кроки проти України або когось іншого після Чемпіонату світу

Звичайно, спроможність не свідчить про намір, наголошує аналітик, але, очевидно, "російська сторона отримала можливості проводити агресію з моря на українське узбережжя".

Аналітик провів аналогію між цими подіями і посиленням агресії Росії після Сочинської олімпіади.

"На мою думку, це (передислокація) прямо пов’язана з Чемпіонатом світу. Як і тоді, коли Путін вторгся до України після Сочинської олімпіади, дуже ймовірно, він зробить кроки проти України або когось іншого після Чемпіонату світу. Я не очікую на дії протягом наступних тижнів, але, вважаю, російський уряд створює для себе нові можливості погрожувати Україні", - відзначив він.

Щонайменше, така присутність зв'яже руки Україні для протистояння російській агресії, переконаний аналітик.

Було б добре, так як багато кораблів українського ВМС розташовано в Одесі, пересунути їх якомога швидше до Азовського моря, щоб надіслати дуже потужний сигнал, що Україна готова чинити спротив на морі так само, як і на суші

"Навіть якщо Москва не використає кораблі для нападу на Маріуполь чи інше прибережне місто України, той факт, що вона здатна це зробити, стримуватиме певні оборонні сили України, які могли б бути використані проти нападів Росії в інших районах", - наголосив він.

Що ж має робити Україна в такій ситуації?

Україні, на думку, аналітика, варто посилювати власну оборону і забезпечити підтримку міжнародної спільноти, переконаний дослідник.

"Перше, що має зробити Україна, це переконатись, що міжнародна спільнота приділяє набагато більше уваги цьому питанню, ніж тепер. Той факт, що про це говорять лише на невеликій кількості веб-сайтів та порталів у Москві, викликає стурбованість, бо означає, що Москва хоче зробити щось «з мінімальними витратами». Гадаю, важливо, щоб міжнародна спільнота дала зрозуміти, що вона повністю на боці України і що вона з надзвичайним невдоволенням поставиться до будь-якого використання цих кораблів проти українського суверенітету і територіальної цілісності.

Друге, українські військові, очевидно, мають посилити моніторинг кораблів і було б добре, так як багато кораблів українського ВМС розташовано в Одесі, пересунути їх якомога швидше до Азовського моря, щоб надіслати дуже потужний сигнал, що Україна готова чинити спротив на морі так само, як і на суші".

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