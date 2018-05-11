Ким прикидались російські тролі в Facebook під час виборів у США

Росіяни намагались вплинути на більшу кількість американців через рекламу в Facebook протягом виборів 2016 року, аніж вважалось раніше.

Комітет з розвідки Палати представників США оприлюднив тисячі рекламних сповіщень, які Росія використовувала для збільшення напруги серед американців протягом та після президентських виборів у США 2016 року.

Facebook заявляє, що ці рекламні сповіщення купувало пов’язане з Кремлем Агентство Інтернет-досліджень.

Нам вже відомо, що реклама просувала несправжні групи в соціальних мережах, які імітували ініціативу з боротьби за права афро-американців Black Lives Matter, вдавали себе за мусульман, або американців, які підтримують Дональда Трампа.

Однак, нові документи, розголошені Комітетом Палати представників США показують, що росіяни також намагались вплинути на американців мексиканського походження, повідомляє CNN.

Сторінка називалась "Коричнева сила" і мала зображення стиснутого кулака на фоні прапора Мексики

Не відомо, коли точно було створено російську сторінку призначену для американців мексиканського походження, однак, в 2017 році вона нараховувала більш ніж 200 000 послідовників і багато записів мають тисячі поширень, вказують оприлюднені документи.



Сторінка називалась "Коричнева сила" і мала зображення стиснутого кулака на фоні прапора Мексики.

Одне з рекламних повідомлень сторінки твердило: "коричнева сила є платформа, створена, щоб освічувати, розважати та об’єднувати "чиканос" в США".

Багато російських тролів, які видавали себе за американців, не виступали на підтримку конкретного кандидата, але поширювали послання, що збурювали конфлікти з чутливих питань, таких як імміграція, чи расизм, особливо в тих штатах, де виборчі перегони були дуже конкурентними, такими як Пенсильванія, Вісконсин та Вірджинія.

Оприлюднені документи містять більше 3000 рекламних повідомлень в Facebook та Instagram

Тиск на Facebook з підвищення стандартів прозорості посилився після того, як в лютому міністерство юстиції США висунуло звинувачення проти 13 росіян і трьох компаній, і висвітлило масштабні зусилля росіян зі спотворення виборів і підтримки кампанії Трампа.

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