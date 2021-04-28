В адміністрації США розповіли, що думають про заяви Росії про відвення військ

США намагаються зрозуміти, якими є плани Росії, після заяв МЗС країни про відповідь на санкції США, та нещодавніх заяви Путіна щодо відповіді організаторам "будь-яких провокацій".

Відповідні коментарі високопосадовців США зі сфери національної безпеки та закордонної політики розміщено на сайті Білого дому. Вони були озвучені під час телефонної розмови із представниками ЗМІ.

"Я думаю що ми досі намагаємось, на поточний момент, зрозуміти, що саме вони мають намір зробити. І ми матимемо дуже прямі розмови з нашими російськими колегами у найближчі дні, і вже мали таке спілкування", - відзначив урядовець.

Посадовець також вказав, що США дали чітко зрозуміти, що не бажають ескалації у відносинах із Росією.

"Ми бажаємо дати зрозуміти, підкреслити для Росії, які саме дії ми не потерпимо", - наголосив посадовець.

Спілкуючись зі ЗМІ посадовець США підкреслив, що для деескалації ситуації, Росія мусить вжити заходів.

"Ми стали свідками і висловили глибоке занепокоєння з приводу накопичення російських військ на кордоні з Україною. В минулі дні ми побачили, як мінімум певні ознаки, що вони планують відвести деякі з цих сил від кордону. Ми не маємо готової оцінки щодо того, як розвиватиметься ситуація. І ми як завжди будемо чіткими та прямолінійми з росіянами щодо кроків, які ми вважаємо такими, що суперечать нашим інтересам та глобальній стабільності", - відзначив посадовець США.

15-го квітня речниця МЗС Росії Захарова пообіцяла "невідворотну" відповідь на санкції США. 16-го квітня Росія оприлюднила перелік американських чиновників, яким заборонено в'їзд до країни.

21-го квітня президент Росії Володимир Путін у зверненні до Федерального зібрання застеріг від перетину "червоної лінії" щодо Росії та пообіцяв швидку та асиметричну відповідь тим, хто вирішить "сплати усі мости".

"Організатори будь-яких провокацій, які загрожують корінним інтересам нашої безпеки, пожалкують про скоєне так, як вже давно ні про що не жалкували", - заявив Путін.

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