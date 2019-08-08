Вторгнення Росії у Грузію стало поверненням традиційної війни до Європи - чиновник Держдепу США

Адміністрація Буша у середині двотисячних намагалась підтримувати діалог з Кремлем, але вторгнення Росії в Грузію у 2008 році стало останньою краплею

11-ту річницю початку війни з Росією 2008 року відзначили у Грузії. Президент країни, прем'єр-міністр та інші посадовці Грузії поклали квіти до могил грузинських військових, які загинули у цьому конфлікті. Бойові дії тривали 5 днів. В результаті Грузія повністю втратила контроль над Південною Осетією та Абхазією - це майже 20% відсотків її території.

Державний Департамент США у четвер засудив російську агресію в Грузії і закликав Росію зупинити незаконну окупацію Південної Осетії та Абхазії.

Під час вечора пам'яті у посольстві Грузії у США Курт Волкер у коментарі Українській службі «Голосу Америки» відзначив, що вторгнення Росії в Грузію у 2008 році вказало тодішній республіканській адміністрації, що співпраця з Росією та Путіним – надалі неможлива.

Роками після розвалу Радянського Союзу США намагалися підтримувати збалансовані відносини з Росією, наголошує спеціальний представник США з питань України Курт Волкер. За його словами, адміністрація Буша у середині двотисячних намагалась підтримувати діалог з Кремлем, але вторгнення Росії в Грузію у 2008 році стало останньою краплею для президента Буша та республіканців, які зрозуміли, що не можуть працювати з Росією на чолі з Путіним.

Це означало – початок нової ери, коли хтось хоче порушує міжнародні норми, міжнародне право, а сила грає більш вагому роль, ніж раніше

«Адміністрація Обами, прийшовши до влади, спробувала здійснити перезавантаження відносин з Росією, забула про її війну з Грузією, спробувала працювати з Росією по всіх можливих напрямках. А після того, як Росія вторглась в Україну, адміністрація Обами у 2014 році дійшла того ж самого висновку (що і адміністрація Буша - ред. ГА). Від того часу, з 2014 року ми маємо потужний двопартійний консенсус у США – у нас є проблема у вигляді російської агресії проти її сусідів і ми повинні протистояти Росії. Грузія була першим кроком, Україна стала другим кроком, це все фундаментально змінило ставлення до того, як Путін діє на міжнародній арені, і що США мають зробити у відповідь», - розповів Грузинській службі «Голосу Америки» Курт Волкер.

Так само російську агресію недооцінили і європейці наголошує посол України у США Валерій Чалий. У 2014 році сценарій повторився.

Те, що сталося одинадцять років тому у цей день, коли Росія вторглася в Грузію – це було повернення традиційної війни в Європу у такий спосіб, який ніхто з нас не очікував

«Грузія стала першою країною, яка зіткнулася з російською агресією. Європейські нації, на мою думку, недооцінили її загрозу для себе у 2008 році. Ви пам'ятаєте промову Путіна в Мюнхені про початок нової ери, в якій він сказав, що Росія хоче грати нову роль, бути наддержавою на рівні зі США, Китаєм на іншими. Ми недооцінили ці слова. І після його вторгнення в Грузію ми зрозуміли, у чому полягає його нова політика. Це означало – початок нової ери, коли хто хоче порушує міжнародні норми, міжнародне право, а сила грає більш вагому роль, ніж раніше», - сказав посол України у США.

Саме вторгнення Росії у Грузію у 2008-му році ознаменувало повернення традиційної війни до Європи. Про це у коментарі Українській службі «Голосу Америки» заявив заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент.

«Ми багато говорили про гібридну війну протягом останніх п'яти років, відколи почались події в Україні. Втім те, що сталося 11 років тому у цей день, коли Росія вторглася в Грузію, – це було повернення традиційної війни в Європу у такий спосіб, який ніхто з нас не очікував. Росія, член Ради Безпеки ООН, вторглася на території свого сусіда. Вона це зробила по відношенню до Грузії у 2008 році, і вона це зробила по відношенню до України у 2014 році. Події в Грузії 11 років тому змінили геостратегічну реальність в Європі, як також на всьому Євразійському континенті», - говорить Джордж Кент.

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