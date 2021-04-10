Експерти: Росія просуває свої інтереси через хунту у М'янмі

Аналітики стверджують, що Росія збільшує продажі зброї військовим М'янми і непохитно підтримує лідера путчу генерала Мін Аунг Хлайна. На думку аналітиків, альянс Москви із військовою хунтою у М'янмі, має сприяти зовнішньополітичним амбіціям Москви по всій Південно-Східній Азії. Головним інструментом реалізації цих амбіцій називають продажі зброї.

Між тим лідери щонайменше 10 етнічних повстанських угруповань заявили про свою підтримку руху проти перевороту.

Ентоні Девіс, аналітик з питань безпеки Jane's Group, заявив, що Москва "дуже очевидно" хоче розвивати свої зв'язки з військовими лідерами М'янми, використовуючи для цього продажі зброї ВПС та армії країни. На думку Девіса, Росія переслідує мету розбудувати зв'язки з Асоціацією країн Південно-Східної Азії або АСЕАН.

"Росія створила потужний плацдарм не лише у М'янмі, але й у Південно-Східній Азії, використовуючи М'янму в цілому", - сказав Девіс, додавши, що не здивований, що Росія та Китай підтримали запропонований саміт АСЕАН щодо кризи.

"АСЕАН - це орган, з яким вони хочуть мати хороші відносини і на який бажають впливати заради досягнення поставлених цілей", - сказав Девіс. "Але я не думаю, що у них є ілюзії щодо того на що здатний АСЕАН".

АСЕАН довгий час критикували за нездатність діяти в умовах кризи. Країни-члени організації часто вказують на політику цього торгового блоку про невтручання у внутрішні справи сусідів.

Аналітики заявляють, що 10 членів АСЕАН (це переважно однопартійні держави та уряди підтримувані військовими) заслуговують на осуд через нездатність продемонструвати вірність моральним принципам після перевороту у М'янмі.

"Це дуже важливий тест для АСЕАН: чи здатна організація впоратися зі значною кризою у її регіоні", - сказав Бредлі Мург, старший науковий співробітник Камбоджійського інституту співпраці та миру. "Китай насправді обґрунтовано бажає певного рівня стабільності тут".

"Однак Росія буде продовжувати бути країною, яка готова підтримувати будь-який авторитарний режим, який з'являється", - сказав Мург, додавши, що російські ЗМІ розтрубили підтримку Москвою Хлайна як захист демократії у М'янмі.

У березні на тлі повідомлень про вбивства силами безпеки М'янми протестувальників, країну відвідав заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін. Як повідомляло "Радіо Свобода", очільник військової хунти країни Мінг Аунг Хлайн назвав Росію "справжнім другом".

"Росія це справжній друг", - заявив очільник військового переворту у М'янмі Мінг Аунг Хлайн. Це означає, що Росія є справжнім другом військових М'янми, які стріляють у протестувальників. А не те, що Росія є другом народу М'янми, бо і Кремль і хунта бояться демократії", - писав тоді про візит Фоміна до М'янми Кеннет Рот, виконавчий директор правозахисної організації Human Rightw Watch.

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