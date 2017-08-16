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Україна має провести довше "ракетне" розслідування, залучити експертів із США - екс-посадовець Пентагону

В адміністрації Обами Карпентер посідав посаду помічника заступника глави Пентагону з питань України та Євразії​

За оголошеним сьогодні президентом України Петром Порошенком 3-денним розслідуванням з приводу інформації про буцімто надходження до КНДР ракетних технологій з України має послідувати довше додаткове розслідування за участі америкаських експертів. Про це заявив Майкл Карпентер, колишній помічник заступника глави Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами.

Вони мають запросити американським експертів - як мінімум - щоб ті допомогли дослідити цю ситуацію в межах довшого додаткового розслідування
Майкл Карпентер

Як відомо, в середу президент України доручив розслідувати можливість заволодіння Північною Кореєю українськими ракетними технологіями.

При цьому формулювання вжиті президентом викликали занепокоєння у західних експертів та журналістів, які побачили у мові Порошенка ознаки того, що він очікує від слідчих конкретного результату.

"Вони мають запросити американських експертів - як мінімум - щоб ті допомогли дослідити цю ситуацію в межах довшого додаткового розслідування", - відзначив Майкл Карпентер у Twitter.

Карпентер є прихильником надання Україні оборонних озброєнь.

При цьому Карпентер заявив, що Україна намагається обілити свою репутацію після скандальної публікації напередодні візиту до Києва міністра оборони США Джима Маттіса.

"Не є простим збігом, що ця історія з'явилась у час, коли США розглядають можливість озброєння Україні. Маттіс прибуде туди наступного тижня, і Україна хоче позбутись цієї проблем", - також відзначив Карпентер.

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    Олексій Кузьменко

    Коли я представляю себе людям, яким хочу сподобатись, кажу, що вільно сідаю на шпагат. Після цього додаю (якщо ще є кому), що я журналіст-розслідувач. Обидві тези – майже правда. У відповідь мене, буває, питають, чи я пишу про спортивну гімнастику.

    Журналіст, синхронний перекладач у команді Української служби. Людина з фантастичною пам’яттю щодо того, хто винен мені гроші, а також усіляких фактів, які мене цікавлять. Затятий фізкультурник, бігун, колекціонер кіно-плакатів та власник низки музичних інструментів, на яких не вмію грати.

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