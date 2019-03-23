"В цьому немає нічого особливого", - росіяни про втручання у вибори США

Незалений прокурор США Роберт Мюллер у п'ятницю передав свій звіт з деталями розслідування можливого втручання Росії у американські вибори. У США суспільство та політичні сили намагаються вгадати, чи вкаже звіт на ознаки змови між виборчим штабом Трампа та російським урядом. Саме це і мав встановити спеціальний прокурор Мюллер, адже раніше американські спецслужби вже дійшли висновку, що Росія справді втручалась у політичні процеси у США, і робила це з метою допомогти Трампу. Невідомим лишається лише те, чи робила це Росія, переслідуючи власні інтереси, чи ж - виконувала прохання з табору Трампа.

Звісно ні! Навіщо це нам? Нам не протібно втручатися і цього не було!

Між тим офіційна Москва категорично заперечує звинувачення у втручанні і каже, що стала жертвою американської внутрішньополітичної боротьби.

Сам Роберт Мюллер – наразі один з головних ньюсмейкерів у США. На вулицях російської столиці його ледве впізнають. Ті ж, хто все ж таки спромігся, на запитання про втручання відповідають майже однаково. “Звісно ні! Навіщо це нам? Нам не протібно втручатися і цього не було!” – запевняє один з жителів Москви в інтерв’ю Голосу Америки. “Росія не могла, не мала не лише повноважень, а й засобів, аби якось вплинути на волевиявлення американського народу”, - додає інший москвич.

У “Левада-Центрі”, незалежній соціологічній організації, не здивовані такими відповідями росіян. За словами соціолога Дениса Волкова, більшість людей буде заперечувати все автоматично, “адже треба заперечувати оскільки триває інформаційна війна, тому тактика заперечувати будь-яке втручання є правильною”.

Традиційно у перших опитуваннях росіяни уникають відповідей на запитання про втручання їх держави у справи інших країн. Згодом деякі респонденти припускають, що Росія дійсно могла це зробити

Волков вивчає думки росіян вже понад 10 років. Він пояснює, традиційно у перших опитуваннях росіяни уникають відповідей на запитання про втручання їх держави у справи інших країн. Мовляв, “це міг би бути будь-хто”.

Згодом деякі респонденти припускають, що Росія дійсно могла це зробити. Але не вбачають у цьому нічого особливого. “Правильно чи неправильно, але це моя країна”, - додає Волков.

У “Левада-Центрі” впевнені, люди майже підсвідомо повторюють позицію яку їм пропагують федеральні телеканали. І позиція ця часто змінюється.

“Як це було, коли ми (росіяни) заперечували присутність російських військових у Криму, поки Путін це не підтвердив”, - каже Денис Волков.

Деякі експерти вважають, що багато росіян схильні погоджуватися з кремлівською інтерпретацією світових подій також через соціальні та історичні образи, через втрачену славу. Конфлікт Москви із Західним світом цьому сприяє.

Як це було, коли ми (росіяни) заперечували присутність російських військових у Криму, поки Путін це не підтвердив

Голова Ради з міжнародних відносин Росії Андрій Кортунов не погоджується із цим. На його погляд, підтримуючи уряд стосовно таких питань, росіяни прагнуть затвердити своє нове місце у світі сьогодні.

“Мені здається, для пересічного росіянина це спосіб привернути увагу американців.. Мовляв, Росія все ж таки щось означає, її не можна ігнорувати. Не можна вважати її країною з ракетами чи бензоколонкою. яка видає себе за державу", - каже Кортунов.

У США ж продовжують очікувати результатів розслідування Роберта Мюллера.

Нагадаємо, у Конгресі США проголосували за оприлюднення доповіді щодо російського втручання у США

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