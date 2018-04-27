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Як російська мафія змінилася з 90-х

Як російська мафія змінилася з 90-х. Відео
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Як російська мафія змінилася з 90-х. Відео

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Як російська мафія змінилася з 90-х. Відео

Чи є Росія мафіозною державою чи державою, яка використовує свою мафію?

Про це Тетяна Ворожко у Вашингтоні та Богдан Цюпин у Лондоні говорили з двома британцями, яким дуже добре відомо про особливості російської мафії та її зв'язок з державою – головою інвестиційного фонду Hermitage Capital Management Біллом Браудером та дослідником Марком Ґалеотті. Останній понад тридцять років досліджує російських злочинців та нещодавно публікував книгу «Злодії: супер мафія Росії».

З середини 90-х до 2005-го, фінансист Білл Браудер працював в Росії, де очолюваний ним фонд Hermitage Capital Management був одним з найбільших інвесторів у російську економіку. Після смерті у в’язниці юриста Сергія Магнітського, Браудер перетворився на особистого ворога Володимира Путіна, просуваючи персональні санкції проти російських корупціонерів та порушників прав людини по всьому світу. Каже, мафія в Росії зрослася з державою.

Тепер це дуже організована злочинність на чолі з Володимиром Путіним і сотнею людей навколо нього. Вони – кримінальні боси.
Білл Браудер

«Тоді це було те, що я називаю, дезорганізована злочинність. Тепер це дуже організована злочинність на чолі з Володимиром Путіним і сотнею людей навколо нього. Вони – кримінальні боси. Кожен з них має свою долю в обкраданні всіх інших. Зараз це абсолютно кримінальна держава. Там немає нічого, шо не криміналізоване. Багато західних бізнесменів мені кажуть: «Там гарні повернення на інвестиції, що ти думаєш?» Я відповідаю: «Якщо ти не готовий стати злочинцем, не йди туди», - заявив Браудер.

Дослідник Марк Ґалеотті каже, що Росія, можливо, і не є мафіозною державою, але вона використовує свою мафію для досягнення цілей у всьому світі.

«Все більше російська організована злочинність за межами Росії використовується як інструмент держави. Це так звані місцеві сили самооборони в Криму, які допомогли легітимізувати дії російських спеціальних сил. Чимало бойовиків на Донбасі по суті є організованими злочинними угрупованнями, які знайшли шлях конвертувати кримінальну владу в політичну та економічну. Ми бачили замовні вбивства в Туреччині, збір розвідданих в Фінляндії, збір так званої чорної каси в Естонії та в інших країнах. Час від часу злочинці використовуються як допоміжні сили держави», - каже Ґалеотті.

Чимало бойовиків на Донбасі по суті є організованими злочинними угрупованнями, які знайшли шлях конвертувати кримінальну владу в політичну та економічну
Марк Ґалеотті

Марк Ґалеотті говорить, російська мафія зайняла унікальну нішу на світовому ринку злочинних послуг.

«Вона фактично запитує інші кримінальні угруповання: що вам треба? Наркотики? Добре, третина афгансткого героїну проходить через Росію. А метамфетамін у нас варять під Санкт-Петербургом. Треба Жінки? Дамо вам жінок. Зброя, послуги хакерів, відмивання коштів – все це можемо забезпечити. Росія стало таким кримінальним складом. Де б ви не були, хоча злочинці на вулицях – місцеві, якщо ви подивитесь, звідки в них наркотики, як вони відмивають гроші, дуже часто побачите відбитки пальців росіян. До того ж вони мають і власний великий ринок кримінальних послуг. Наприклад, Росія є найбільшим споживачем героїну на душу населення», - наголосив Ґалеотті.

Тісні контакти російська мафія має зі злочинними угрупованнями в Україні. Причому, збройний конфлікт жодним чином на них не вплинув.

«Україна і Росія можуть перебувати у стані неоголошеної війни, а гангстери прекрасно продовжують працювати разом».

До того ж російська держава використовує міжнародні інституції та закордонні правоохоронні органи, переслідуючи свої злочинні інтереси говорить Білл Браудер.

«Вони неналежним чином використовують Інтерпол. Шість разів вже мене оголошували в розшук Інтерполу. На щастя, Інтерпол їх звернення відкидав. Вони також підкуповують та погрожують людям, що працюють в правоохоронних органах, аби вони ставали їхніми агентами. Наприклад, ми відкрили розслідування у справі відмивання коштів проти російських посадовців у Швейцарії. З’ясувалося, що у вищих щаблях швейцарської поліції був російський агент. Його вже звільнили і відкрили проти нього кримінальну справу», - розповів Білл Браудер.

Україна і Росія можуть перебувати у стані неоголошеної війни, а гангстери прекрасно продовжують працювати разом

У Вашингтон Браудер прибув, аби взяти участь у досить незвичайному слуханні. В п’ятницю, 27-го квітня, Комісія з безпеки та співробітництва в Європі під головування конгресмена Кріса Сміта розглядатиме справу родини Біткових, яка втекла з Росії в Гватемалу і потрапили там у в’язницю. Російська преса їх називає шахраями, які вкрали мільярд рублів. Здавалося, яке діло до цього має американський Конгрес?

«Росія переслідувала одну з жертв банку ВТБ, проти кого вони здійснили корпоративний рейд, і ця родина втекла в Гватемалу. Банку ВТБ вдалося отримати вплив в агентстві ООН із запобігання безкарності у Гватемалі. І вони змогли домогтися переслідування родини Біткових цією організацією. Батька відправили у в’язницю на 19 років через паспортні порушення, а дружину та доньку – на 14 років. Ми матимемо ці слухання в Конгресі, тому що уряд Сполучених Штатів надає гроші цій організації ООН. Вони не повинні спонсорувати ВТБ Банк у переслідування їхніх ворогів», - уважає Браудер.

Обидва британці кажуть, що як особливості методів російської мафії, так і її нетрадиційні, як для розвинутої країни, відносини з державою, мають бути предметом серйозної уваги на Заході. Це небезпека, яку поки що у політичних колах часто недооцінюють і навіть не до кінця розуміють.

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Наскільки сильним лишається вплив російської мафії в Україні? Інтерв'ю
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Наскільки сильним лишається вплив російської мафії в Україні? Інтерв'ю

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    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

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    Богдан Цюпин

    Богдан Цюпин, європейський кореспондент Української служби «Голосу Америки». Лондон.

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