Як російська мафія змінилася з 90-х

Чи є Росія мафіозною державою чи державою, яка використовує свою мафію?

Про це Тетяна Ворожко у Вашингтоні та Богдан Цюпин у Лондоні говорили з двома британцями, яким дуже добре відомо про особливості російської мафії та її зв'язок з державою – головою інвестиційного фонду Hermitage Capital Management Біллом Браудером та дослідником Марком Ґалеотті. Останній понад тридцять років досліджує російських злочинців та нещодавно публікував книгу «Злодії: супер мафія Росії».

З середини 90-х до 2005-го, фінансист Білл Браудер працював в Росії, де очолюваний ним фонд Hermitage Capital Management був одним з найбільших інвесторів у російську економіку. Після смерті у в’язниці юриста Сергія Магнітського, Браудер перетворився на особистого ворога Володимира Путіна, просуваючи персональні санкції проти російських корупціонерів та порушників прав людини по всьому світу. Каже, мафія в Росії зрослася з державою.

Тепер це дуже організована злочинність на чолі з Володимиром Путіним і сотнею людей навколо нього. Вони – кримінальні боси.

«Тоді це було те, що я називаю, дезорганізована злочинність. Тепер це дуже організована злочинність на чолі з Володимиром Путіним і сотнею людей навколо нього. Вони – кримінальні боси. Кожен з них має свою долю в обкраданні всіх інших. Зараз це абсолютно кримінальна держава. Там немає нічого, шо не криміналізоване. Багато західних бізнесменів мені кажуть: «Там гарні повернення на інвестиції, що ти думаєш?» Я відповідаю: «Якщо ти не готовий стати злочинцем, не йди туди», - заявив Браудер.

Дослідник Марк Ґалеотті каже, що Росія, можливо, і не є мафіозною державою, але вона використовує свою мафію для досягнення цілей у всьому світі.

«Все більше російська організована злочинність за межами Росії використовується як інструмент держави. Це так звані місцеві сили самооборони в Криму, які допомогли легітимізувати дії російських спеціальних сил. Чимало бойовиків на Донбасі по суті є організованими злочинними угрупованнями, які знайшли шлях конвертувати кримінальну владу в політичну та економічну. Ми бачили замовні вбивства в Туреччині, збір розвідданих в Фінляндії, збір так званої чорної каси в Естонії та в інших країнах. Час від часу злочинці використовуються як допоміжні сили держави», - каже Ґалеотті.

Чимало бойовиків на Донбасі по суті є організованими злочинними угрупованнями, які знайшли шлях конвертувати кримінальну владу в політичну та економічну

Марк Ґалеотті говорить, російська мафія зайняла унікальну нішу на світовому ринку злочинних послуг.

«Вона фактично запитує інші кримінальні угруповання: що вам треба? Наркотики? Добре, третина афгансткого героїну проходить через Росію. А метамфетамін у нас варять під Санкт-Петербургом. Треба Жінки? Дамо вам жінок. Зброя, послуги хакерів, відмивання коштів – все це можемо забезпечити. Росія стало таким кримінальним складом. Де б ви не були, хоча злочинці на вулицях – місцеві, якщо ви подивитесь, звідки в них наркотики, як вони відмивають гроші, дуже часто побачите відбитки пальців росіян. До того ж вони мають і власний великий ринок кримінальних послуг. Наприклад, Росія є найбільшим споживачем героїну на душу населення», - наголосив Ґалеотті.

Тісні контакти російська мафія має зі злочинними угрупованнями в Україні. Причому, збройний конфлікт жодним чином на них не вплинув.

«Україна і Росія можуть перебувати у стані неоголошеної війни, а гангстери прекрасно продовжують працювати разом».

До того ж російська держава використовує міжнародні інституції та закордонні правоохоронні органи, переслідуючи свої злочинні інтереси говорить Білл Браудер.

«Вони неналежним чином використовують Інтерпол. Шість разів вже мене оголошували в розшук Інтерполу. На щастя, Інтерпол їх звернення відкидав. Вони також підкуповують та погрожують людям, що працюють в правоохоронних органах, аби вони ставали їхніми агентами. Наприклад, ми відкрили розслідування у справі відмивання коштів проти російських посадовців у Швейцарії. З’ясувалося, що у вищих щаблях швейцарської поліції був російський агент. Його вже звільнили і відкрили проти нього кримінальну справу», - розповів Білл Браудер.

Україна і Росія можуть перебувати у стані неоголошеної війни, а гангстери прекрасно продовжують працювати разом

У Вашингтон Браудер прибув, аби взяти участь у досить незвичайному слуханні. В п’ятницю, 27-го квітня, Комісія з безпеки та співробітництва в Європі під головування конгресмена Кріса Сміта розглядатиме справу родини Біткових, яка втекла з Росії в Гватемалу і потрапили там у в’язницю. Російська преса їх називає шахраями, які вкрали мільярд рублів. Здавалося, яке діло до цього має американський Конгрес?

«Росія переслідувала одну з жертв банку ВТБ, проти кого вони здійснили корпоративний рейд, і ця родина втекла в Гватемалу. Банку ВТБ вдалося отримати вплив в агентстві ООН із запобігання безкарності у Гватемалі. І вони змогли домогтися переслідування родини Біткових цією організацією. Батька відправили у в’язницю на 19 років через паспортні порушення, а дружину та доньку – на 14 років. Ми матимемо ці слухання в Конгресі, тому що уряд Сполучених Штатів надає гроші цій організації ООН. Вони не повинні спонсорувати ВТБ Банк у переслідування їхніх ворогів», - уважає Браудер.

Обидва британці кажуть, що як особливості методів російської мафії, так і її нетрадиційні, як для розвинутої країни, відносини з державою, мають бути предметом серйозної уваги на Заході. Це небезпека, яку поки що у політичних колах часто недооцінюють і навіть не до кінця розуміють.

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