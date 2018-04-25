«Дім Свободи»: засоби інформації перебувають під тиском у всьому світі

Засоби інформації зазнають нових загроз як у демократичних країнах світу, так і там, де влада є авторитарною, ідеться в аналізі, який неурядова організація Freedom House («Дім Свободи») оприлюднює до Всесвітнього дня свободи преси 3 травня.

За даними дослідників, у Росії уряд продовжив спроби управління Інтернетом, схваливши нове законодавство про заборону сервісів VPN, які можуть використовуватися для обходу цензури. У «Домі Свободи» також вказують на закон, який вимагає ідентифікації користувачів месенджерів та інших сервісів.

В Угорщині багаті бізнесмени, пов’язані з владною партією «Фідес», придбали більшість незалежних ЗМІ, включно з провідним онлайн-виданням та регіональними газетами. Ці дії відбулися без заперечень органу з питань конкуренції або ради з питань засобів інформації, відзначають дослідники.

У США використання президентом Трампом загрозливої риторики і його неодноразові невдоволення конкретними журналістами та виданнями підривають довіру суспільства до базованої на фактах журналістики, відзначає «Дім Свободи». Водночас медіа-організації та незалежні журналісти підтримують надійне висвітлення тем, що становлять громадський інтерес, розслідують можливі зловживання, ідеться в аналізі.

Серед загроз, які постають перед засобами інформації в 2018 році, Freedom House вказує, що «режим на Кубі може посилити придушення незалежності журналістики, щоб послабити критику».

Дослідники також відзначають, що «владна партія Польщі перейшла до контролю над пресою та змогла скоротити іноземну власність у спробі заморозити більш незалежні голоси».

«Новий уряд Узбекистану зробив обнадійливі кроки у напрямку більшої відкритості, але справжній відхід від жорсткого авторитарного правління можливий лише в тому разі, якщо засоби інформації отримають редакційну незалежність та вільне інформування про зловживання», – ідеться в аналізі.

Про Україну в цьому короткому звіті аналітики «Дому Свободи» не згадали.

Дивіться також: Стабільною в Україні лишається лише корупція - звіт «Дому Свободи»