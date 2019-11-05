Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Світ

США попереджають Німеччину про російську загрозу

Показати коментарі

Державний секретар США Майк Помпео прямує до Німеччини, щоб відзначити 30-ту річницю падіння Берлінського муру

Сполучені Штати попередили Німеччину, ключового європейського союзника, про загрозу з боку Росії напередодні святкування 30-річчя від дня падіння Берлінської стіни.

США стурбовані «енергетичною безпекою» європейських партнерів.

У середу держсекретар Майк Помпео прямує до Німеччини, щоб підкреслити необхідність продовження посилення трансатлантичного партнерства. Зустрічі керівника американського дипломатичного відомства з керівництвом Німеччини пройдуть через кілька днів після того, як Данія усунула одну з останніх юридичних перешкод для здійснення проекту «Північний потік-2» - газопроводу по дну Балтійського моря, по якому в Німеччину буде поставлятися російський газ.

Джерело у Держдепартаменті повідомило, що США стурбовані «енергетичною безпекою» європейських партнерів. «Північний потік-2», за його словами, є переважно «політичним інструментом» Росії, а не повністю комерційним проектом.

«Ми регулярно висловлюємо наші побоювання. Ми розцінюємо це як інструмент, за допомогою якого Росія намагається використовувати енергію для просування своєї геополітичної порядку », - заявило джерело «Голосу Америки» у вівторок під час прес-брифінгу.

«Північний потік-2», за його словами, є переважно «політичним інструментом» Росії, а не повністю комерційним проектом

Джерело додало, що «Північний потік-2» ставить під загрозу пріоритети енергетичної безпеки, «роблячи європейські країни і наших союзників більш залежними від однієї країни, що є джерелом енергії».

Німеччина є найбільшим у Європі споживачем природного газу. При цьому у країні виробляється дуже мало власної енергії. З цієї причини Німеччина сильно залежить від імпорту у сфері енергетики. Влада країни також намагається зменшити побоювання США щодо безпеки і геополітики.

У Берліні Помпео зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та іншими представниками уряду

Майк Помпео, який замолоду служив у Німеччині на одній з американських військових баз, відвідає Графенвур, Вільсек, Модларойт, Лейпциг і Берлін, де братиме участь у заходах, присвячених закінченню «холодної війни». У Лейпцигу держсекретар зустрінеться з Хайко Маасом, міністром закордонних справ Німеччини. Помпео і Маас обговорять трансатлантичне партнерство перед лицем зростаючих загроз з боку Росії, Китаю та Ірану, розповіли в Держдепартаменті.

У Берліні Помпео зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та іншими представниками уряду, щоб обговорити партнерство і співробітництво між США і Німеччиною.

Помпео виступить з промовою поблизу берлінських Бранденбурзьких воріт. Як уточнили представники Держдепартаменту, тема його виступу - роль і значення свободи.

Дивіться також: Випробування доставки органів для трансплантації за допомогою дронів

Випробування доставки органів для трансплантації за допомогою дронів. Відео
Embed
Випробування доставки органів для трансплантації за допомогою дронів. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:58 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Відео дня

Голос Америки. Українською
Embed
Голос Америки. Українською

No media source currently available

0:00 0:00:34 0:00

Голос Америки. Українською

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG