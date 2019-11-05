США попереджають Німеччину про російську загрозу

Сполучені Штати попередили Німеччину, ключового європейського союзника, про загрозу з боку Росії напередодні святкування 30-річчя від дня падіння Берлінської стіни.

США стурбовані «енергетичною безпекою» європейських партнерів.

У середу держсекретар Майк Помпео прямує до Німеччини, щоб підкреслити необхідність продовження посилення трансатлантичного партнерства. Зустрічі керівника американського дипломатичного відомства з керівництвом Німеччини пройдуть через кілька днів після того, як Данія усунула одну з останніх юридичних перешкод для здійснення проекту «Північний потік-2» - газопроводу по дну Балтійського моря, по якому в Німеччину буде поставлятися російський газ.

Джерело у Держдепартаменті повідомило, що США стурбовані «енергетичною безпекою» європейських партнерів. «Північний потік-2», за його словами, є переважно «політичним інструментом» Росії, а не повністю комерційним проектом.

«Ми регулярно висловлюємо наші побоювання. Ми розцінюємо це як інструмент, за допомогою якого Росія намагається використовувати енергію для просування своєї геополітичної порядку », - заявило джерело «Голосу Америки» у вівторок під час прес-брифінгу.

«Північний потік-2», за його словами, є переважно «політичним інструментом» Росії, а не повністю комерційним проектом

Джерело додало, що «Північний потік-2» ставить під загрозу пріоритети енергетичної безпеки, «роблячи європейські країни і наших союзників більш залежними від однієї країни, що є джерелом енергії».

Німеччина є найбільшим у Європі споживачем природного газу. При цьому у країні виробляється дуже мало власної енергії. З цієї причини Німеччина сильно залежить від імпорту у сфері енергетики. Влада країни також намагається зменшити побоювання США щодо безпеки і геополітики.

У Берліні Помпео зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та іншими представниками уряду

Майк Помпео, який замолоду служив у Німеччині на одній з американських військових баз, відвідає Графенвур, Вільсек, Модларойт, Лейпциг і Берлін, де братиме участь у заходах, присвячених закінченню «холодної війни». У Лейпцигу держсекретар зустрінеться з Хайко Маасом, міністром закордонних справ Німеччини. Помпео і Маас обговорять трансатлантичне партнерство перед лицем зростаючих загроз з боку Росії, Китаю та Ірану, розповіли в Держдепартаменті.

У Берліні Помпео зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та іншими представниками уряду, щоб обговорити партнерство і співробітництво між США і Німеччиною.

Помпео виступить з промовою поблизу берлінських Бранденбурзьких воріт. Як уточнили представники Держдепартаменту, тема його виступу - роль і значення свободи.

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