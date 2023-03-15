Росія, Китай та Іран проведуть спільні навчання в Оманській затоці 

Військово-морські сили Китаю, Ірану та Росії цього тижня проводять спільні навчання в Оманській затоці, повідомило агентство новин AP з посиланням на міністерство оборони Китаю.

У навчаннях Security Bond-2023 також беруть участь інші країни, повідомили в міністерстві, не надаючи деталей. Іран, Пакистан, Оман і Об’єднані Арабські Емірати мають берегову лінію вздовж водойми, що лежить у гирлі стратегічної Перської затоки.

«Ці навчання допоможуть поглибити практичну співпрацю між військово-морськими силами країн-учасниць... і влити позитивну енергію в регіональний мир і стабільність», – йдеться в заяві міністерства оборони Китаю.

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив у середу, що Білий дім не стурбований спільними навчаннями. За його словами, США та інші країни постійно проводять навчання, і це не перший раз, коли росіяни та китайці тренуються разом.

«Ми будемо спостерігати за цим, ми будемо стежити за цим, очевидно, щоб переконатися, що в результаті цих тренувань немає загрози для наших інтересів національної безпеки чи інтересів наших союзників і партнерів у регіоні», — сказав Кірбі в ефірі телеканалу CNN. - «Але країни тренуються. Ми це робимо постійно. Ми будемо спостерігати за цим якомога пильніше».

Навчання, заплановані на середу-неділю, відбуваються на тлі загострення напруги між США та Китаєм через низку питань, зокрема, відмову Китаю критикувати вторгнення Росії в Україну та продовження Пекіном підтримки російської економіки.

США та їхні союзники засудили вторгнення, запровадили економічні санкції проти Росії та постачають Україні оборонне озброєння. Іран і США є опонентами з моменту заснування Ісламської Республіки в 1979 році та захоплення американських дипломатів у заручники.

Три країни провели аналогічні навчання минулого та 2019 року, підкреслюючи зростаючі військові та політичні зв’язки Китаю з країнами, з якими США та їхні партнери тримають дистанцію.

В понеділок агентство Reuters з посиланням на кілька джерел, знайомих із планами, повідомив, що президент Китаю Сі Цзіньпін може відвідати Москву наступного тижня, раніше, ніж очікувалося, у відповідь на давнє запрошення президента Росії Володимира Путіна. Про його плани також провести відеоконференцію із Зеленським повідомила Wall Street Journal з посиланням на джерела, які Reuters не вдалося підтвердити незалежно.

Міністерство закордонних справ Китаю не відразу відповіло на запити про коментарі. У Кремлі заявили, що поки не мають про що повідомляти. В Офісі президента України поки не прокоментували це.

Китай відмовляється сказати, хто винен у війні, водночас виступає проти санкцій Заходу щодо Росії. У лютому Пекін оприлюднив пропозицію щодо мирного плану, яку скептично сприйняли на Заході, але похвалили в Москві та обережно привітав Зеленський.

З минулого місяця Сполучені Штати неодноразово заявляли, що вони вважають, що Китай розглядає можливість озброїти Росію, але Пекін це заперечує. Зеленський заявив, що це може спровокувати Третю світову війну. Як вважає президент України, Пекін усвідомлює ці ризики.

В матеріалі використані джерела AP та Reuters.