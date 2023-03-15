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Росія, Китай та Іран проведуть спільні навчання в Оманській затоці
Військово-морські сили Китаю, Ірану та Росії цього тижня проводять спільні навчання в Оманській затоці, повідомило агентство новин AP з посиланням на міністерство оборони Китаю.
У навчаннях Security Bond-2023 також беруть участь інші країни, повідомили в міністерстві, не надаючи деталей. Іран, Пакистан, Оман і Об’єднані Арабські Емірати мають берегову лінію вздовж водойми, що лежить у гирлі стратегічної Перської затоки.
«Ці навчання допоможуть поглибити практичну співпрацю між військово-морськими силами країн-учасниць... і влити позитивну енергію в регіональний мир і стабільність», – йдеться в заяві міністерства оборони Китаю.
Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив у середу, що Білий дім не стурбований спільними навчаннями. За його словами, США та інші країни постійно проводять навчання, і це не перший раз, коли росіяни та китайці тренуються разом.
«Ми будемо спостерігати за цим, ми будемо стежити за цим, очевидно, щоб переконатися, що в результаті цих тренувань немає загрози для наших інтересів національної безпеки чи інтересів наших союзників і партнерів у регіоні», — сказав Кірбі в ефірі телеканалу CNN. - «Але країни тренуються. Ми це робимо постійно. Ми будемо спостерігати за цим якомога пильніше».
Навчання, заплановані на середу-неділю, відбуваються на тлі загострення напруги між США та Китаєм через низку питань, зокрема, відмову Китаю критикувати вторгнення Росії в Україну та продовження Пекіном підтримки російської економіки.
США та їхні союзники засудили вторгнення, запровадили економічні санкції проти Росії та постачають Україні оборонне озброєння. Іран і США є опонентами з моменту заснування Ісламської Республіки в 1979 році та захоплення американських дипломатів у заручники.
Три країни провели аналогічні навчання минулого та 2019 року, підкреслюючи зростаючі військові та політичні зв’язки Китаю з країнами, з якими США та їхні партнери тримають дистанцію.
В понеділок агентство Reuters з посиланням на кілька джерел, знайомих із планами, повідомив, що президент Китаю Сі Цзіньпін може відвідати Москву наступного тижня, раніше, ніж очікувалося, у відповідь на давнє запрошення президента Росії Володимира Путіна. Про його плани також провести відеоконференцію із Зеленським повідомила Wall Street Journal з посиланням на джерела, які Reuters не вдалося підтвердити незалежно.
Міністерство закордонних справ Китаю не відразу відповіло на запити про коментарі. У Кремлі заявили, що поки не мають про що повідомляти. В Офісі президента України поки не прокоментували це.
Китай відмовляється сказати, хто винен у війні, водночас виступає проти санкцій Заходу щодо Росії. У лютому Пекін оприлюднив пропозицію щодо мирного плану, яку скептично сприйняли на Заході, але похвалили в Москві та обережно привітав Зеленський.
З минулого місяця Сполучені Штати неодноразово заявляли, що вони вважають, що Китай розглядає можливість озброїти Росію, але Пекін це заперечує. Зеленський заявив, що це може спровокувати Третю світову війну. Як вважає президент України, Пекін усвідомлює ці ризики.
В матеріалі використані джерела AP та Reuters.
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США літатимуть там, де дозволяє міжнародне право - Остін про інцидент із дроном і російськими літаками
Небезпечні маневри Росії, що призвели до падіння американського безпілотника, є "частиною моделі агресивних, ризикованих і небезпечних дій російських пілотів у міжнародному повітряному просторі", заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
"Тож не сумнівайтесь, Сполучені Штати продовжуватимуть літати та працювати там, де це дозволено міжнародним правом. Росія зобов’язана експлуатувати свою військову авіацію безпечно та професійно", - підкреслив глава Пентагону на відкритті засідання Контактної групи з допомоги Україні у форматі "Рамштайн".
Напередодні два російські винищувачі СУ-27 переслідували американський безпілотник MQ-9 Reaper і згодом один з них зіткнувся з дроном у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. У Державному департаменті США інцидент назвали "нахабним порушенням міжнародного права".
Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі сказав, що США регулярно здійснюють польоти літаків у Європі як у суверенному, так і в міжнародному повітряному просторі, відповідно до міжнародного права та зі схвалення приймаючих країн – для зміцнення колективної європейської оборони та безпеки» та підтримки національних цілей Альянсу, партнерів і Вашингтона.
Що таке MQ-9 Reaper?
Безпілотний дрон MQ-9 Reaper є важливим компонентом військового повітряного флоту Сполучених Штатів і використовується як для спостереження, так і для атак, може літати на висоті до 15 кілометрів і був розроблений для тривалих місій до 34 годин, пише The New York Times. Видання зазначає, що хоча Reaper може скидати бомби та запускати ракети, його низька швидкість і відсутність захисної зброї дозволяють відносно легко збивати його.
Як пише The Washington Post, Reaper виконували місії над Іраком, Афганістаном і Сирією, а також в інших країнах, і ними керує дистанційно команда з двох пілотів: один - керує місією та безпілотником, а інший - управляє датчиками та направляє зброю.
"Певного роду тест"
Американський експерт Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) Том Карако в інтерв'ю Reuters сказав, що з боку Росії це були "провокація, певного роду тест" на готовність США реагувати на такі виклики, зокрема в контексті зобов'язань США захищати союзників по НАТО. "Росіяни вважають Чорне море своїм «внутрішнім озером». Юридично кажучи, це міжнародні води. Їм не дуже подобається цей факт, але це, безумовно, з погляду міжнародного права, це захищає США від будь-яких закидів про нібито порушення повітряного простору", - сказав Карако.
"Протягом багатьох років було очевидно, що Кремль хотів би, щоб військова присутність США зникла з Чорного моря. Після початку війни [Росії в Україні] військові кораблі США не були в Чорному морі, бо Туреччина закрила Босфорську протоку, - в коментарі Російській редакції Голосу Америки сказав Вільям Кортні, екс-посол США у Грузії й експерт аналітичного центру Rand Corporation. - Безпілотники літають з Румунії, союзника НАТО, але вони літають над міжнародними водами Чорного моря. Тим не менш Росія, схоже, намагається стримати США від можливості робити це". Він додав, що тому у регіоні вже були схожі інциденти.
Даг Бендоу, експерт аналітичного центру Cato Institute, в коментарі Російській редакції Голосу Америки сказав: "Це [інцидент із дроном - ред.] посилить напруженість між Росією та Сполученими Штатами, але жодна з країн не хоче воювати одна з одною. Тому я думаю, що вони це владнають".
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МЗС України запрошує Десантіса в Україну, а політики в США просять його не ставати “зброєю Путіна”
Слова губернатора Флориди Рона Десантіса викликали коментарі в Україні та серед політиків у США, зокрема однопартійці Десантіса з Республіканської партії відреагували на те, що він назвав що російське вторгнення в Україну є «територіальною суперечкою». Як писав Голос Америки, Десантіс, також вважає, що захист України, яка є далеко від Америки, у Європі, не є життєво важливим інтересом США.
Флоридський політик, один з імовірних претендентів на участь в президентських виборах США, сказав ведучому Fox News Такеру Карлсону, що підтримка України, коли вона захищається від нападу Росії на свій суверенітет, не відповідає національним інтересам Сполучених Штатів.
На заяву Десантіса відреагував речник МЗС України у Twitter, а американські медіа публікують коментарі політиків, котрі висловили незгоду з колегою і навіть пояснювали йому, чому війна - це війна, і чому це питання важливе для США.
Так, речник МЗС України Олег Ніколенко написав: «Ми впевнені, що як колишній військовий офіцер, який перебував у зоні бойових дій, губернатор Рон Десантіс знає різницю між «суперечкою» та війною. Ми запрошуємо його відвідати Україну, щоб глибше зрозуміти повномасштабне вторгнення Росії та загрози, які воно становить для інтересів США».
CBS зібрав критичні зауваження сенаторів-республіканців на заяву Десантіса. “Це неправильне розуміння ситуації, - цитує сенатора Ліндсі Грема з Південної Кароліни видання CBS. - Це не територіальний конфлікт, це загарбницька війна”.
«Сказати, що це не має значення, означає заявити, що воєнні злочини не мають значення», — додав Грем.
Сенатор Том Тілліс із Північної Кароліни також заявив, що не згоден із Десантісом. “Я думаю, що ми повинні розглядати це ширше, ніж просто “конфлікт в Україні”, – сказав Тілліс в коментарі виданню. - Існує гуманітарна криза. Здійснені воєнні злочини”.
Сенатор Джон Тун з Південної Дакоти сказав, що він має також «інший погляд», ніж Десантіс. “Я б сперечався, і я думаю, що більшість людей у цій країні усвідомлюють, що це важливо, щоб Україна дала відсіч Росії”, - сказав Тун.
CBS стверджує, що “позиція Десантіса зближує його з колишнім президентом США Дональдом Трампом і суперечить позиції інших впливових республіканців, у тому числі лідера меншості в Сенаті Мітча Макконнелла, який заявив, що підтримує продовження військової та фінансової допомоги Україні”.
До слова, позиція Макконнелла демонструє саме підтримку України республіканцями США, - розповів Голосу Америки політолог та доцент університету Бейлор у Техасі Сергій Куделя, коментуючи промову президента США Джо Байдена в Конгресі "Про стан держави". “Ми бачили, що колишній лідер республіканської більшості у сенаті Мітч Макконнелл вдягнув синьо-жовту краватку, для мене це було несподіванкою побачити його з такою краваткою. Він є дуже впливовим республіканцем, і це демонструє насправді, що республіканці як і демократи об'єднані у підтримці України, переважна більшість з них”, - сказав тоді експерт.
Видання The New York Times цитує колишню конгресменку Ліз Чейні з Вайомінгу, яка очолювала спеціальний комітет Палати представників Конгресу США, що розслідував спроби Трампа скасувати вибори 2020 року.
“Десантіс помиляється і, схоже, забув уроки Рональда Рейгана, - сказала політикиня. - Це не «територіальна суперечка». Український народ бореться за свою свободу. Капітуляція перед Путіним і відмова захищати свободу робить Америку менш безпечною».
Слабкість є провокаційною, і американські чиновники, які виступають за такий тип слабкості, є найбільшою зброєю Путіна.Ліз Чейні
Чейні також додала: «Слабкість є провокаційною, і американські чиновники, які виступають за такий тип слабкості, є найбільшою зброєю Путіна. Відмова від України збільшила б імовірність ширшого конфлікту, включно з Китаєм та іншими американськими противниками».
Ще один потенційний претендент на участь у президентській кампаній, колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті заявив, що слова Десантіса були «наївним і повним нерозумінням історичного контексту того, що відбувається», і що “авторитарні влади заповнять порожнечу, якщо США відступлять від глобального лідерства”, - цитує NYT.
Чарльз Купперман, який працював заступником радника з національної безпеки в адміністрації Трампа, сказав, що Десантіс продемонстрував «дуже погане розуміння наших інтересів національної безпеки». Купперман додав: «Я здивований, що він зайшов так далеко».
The New York Times пише, що “хоча багато високопоставлених республіканців були обурені заявою Десантіса, він і Трамп стоять ближче до пересічного виборця, ніж республіканці, такі як Макконнелл, які закликають пана Байдена зробити більше для підтримки України”.
Видання цитує січневе опитування дослідницького центру Pew Research Center, згідно з яким 40% республіканців і прихильників республіканців вважають, що США “надто сильно підтримують Україну”. Лише 17 відсотків вважають, що США роблять недостатньо.
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