Росія нищить екологію України, збитки перевищили 35,3 мільярда доларів - міністр оборони Резніков   

«Збитки українській екології, яких завдає Росія, оцінюються в 35,3 мільярда доларів. Під загрозою - мільйони гектарів природних заповідників”, - повідомив у своєму Твіттері міністр оборони України Олексій Резніков.

Він також нагадав, що стаття 55 Протоколу І забороняє вести війну проти природного середовища шляхом репресій. “Але Росію це не хвилює”, - зазначив Резніков.

Водночас забруднення родючих українських ґрунтів та екології є проблемою глобального масштабу, оскільки має наслідки для екології всієї планети.

За повідомленням прес-служби Державної екологічної інспекції України , через війну вже сотні гектарів земельного фонду держави засміченні відходами і забруднені шкідливими речовинами, що вивільняються у результаті детонування. Пошкоджується і ґрунт сільськогосподарських угідь. Так, наразі внаслідок збройної агресії вже зафіксовано забруднення 291 мільйонів 827 тисяч квадратних метрів та засмічення понад 8 мільярдів метрів квадратних українських земель, сума шкоди становить 448,9 млрд гривень.

За останніми підрахунками Міндовкілля України , війна призвела до викидів 33 мільйонів тонн парникових газів, внаслідок безпосередньо бойових дій, міграції внутрішньо переміщених осіб, від пожеж.

Стаття, на яку посилається міністр, гарантує захист природного середовища. Йдеться про Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I).

“При веденні воєнних дій має бути виявлена турбота про захист природного середовища від широкої, довгочасної і серйозної шкоди. Такий захист включає заборону використання методів або засобів ведення війни, що мають на меті завдати або, як можна очікувати, завдадуть такої шкоди природному середовищу й тим самим завдадуть шкоди здоров'ю або виживанню населення. Заподіяння шкоди природному середовищу як репресалій заборонено”, - сказано у документі.

Влітку цього року комісар ЄС з навколишнього середовища заявив, що у планах української реконструкції Захід має враховувати відновлення зруйнованих війною екосистем України. За його словами, екологічні втрати у війні "зростають щодня", а на відновлення екології можуть знадобитися "покоління".