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Гібридну війну Росії на Донбасі, анексію Криму у 2014, отруєння Скрипалів та втручання у вибори США готували ті ж самі представники ГРУ - New York Times

Одні й ті самі люди з російської розвідки можуть бути відповідальні за анексію Криму, агресію на Донбасі, отруєння Скрипалів у Великій Британії та втручання у вибори президента США 2016 року. Про це пише газета The New York Times.

13 липня Мін'юст США звинуватив 12 росіян з ГРУ, російської розвідувальної служби, у втручанні в президентські вибори 2016 року. Обвинувачені росіяни фігурували у розслідуванні спеціального прокурора США Роберта Мюллера.

Зокрема, їх вважають причетними до хакерських атак на електронну пошту та комп’ютерні мережі Демократичної партії у розпал виборчих перегонів. Всі 12 росіян працюють у головному управлінні розвідки, виконуючи «офіційні розпорядження».

Ці ж люди, вважає джерело видання - колишній американський посадовець, готували й отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері. Зараз британські слідчі наблизились до того, щоб встановити імена осіб, винних у замаху.

Головне розвідувальне управління Генерального Штабу РФ, скорочено ГРУ, пише The New York Times, пов'язують із гібридною війною Росії на Донбасі та підготовкою до анексії Криму у 2014.

"Останніми роками Кремль чітко звернув у бік від прямого втручання у злочинні дії, надаючи перевагу гібридним операціям, які неможливо відслідкувати урядам. Їх часто проводять оперативники на пенсії, на кшталт російських "волонтерів", які воюють в Україні та Сирії, часто це ветерани спеціальних військ ГРУ".

Сергій Скрипаль у 90-х працював на ГРУ, однак почав співпрацювати з британською розвідкою МІ6. Отруєння - також "одна із радянських і російських практик розправи над зрадниками", - пише газета.

Москва послідовно відкидає усі звинувачення, пов'язані з втручанням у вибори американського президента та отруєнням Скрипалів, навіть попри те, що замовниками замаху офіційний Лондон назвав саме Кремль.

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    Марія Прус

    Журналіст української служби "Голосу Америки", висвітлює широке коло тем, від політичних новин і проблем системи охорони здоров'я – до соціальних і культурних подій. У Києві працювала на багатьох українських телеканалах, зокрема UA: Перший (Перший національний телеканал України), «П'ятий канал», ТРК «Ера». У листопаді 2016-го з Вашингтона висвітлювала американські вибори в ефірі українських каналів. Отримала ступінь магістра Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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