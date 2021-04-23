Байден поговорив з Ердоганом про "менеджмент розбіжностей"

Відбулася телефонна розмова президента США Джо Байдена та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Відповідне повідомлення розміщено на сайті Білого дому.

Як відзначає Білий дім, у ході розмови Байден повідомив про свій інтерес у конструктивних двосторонніх відносинах з розширеними сферами співпраці та ефективним менеджементом розбіжностей.

"Лідери погодились провести двосторонні зустрічі в рамках саміту НАТО у червні щоб обговорити двосторонні та регіональні питання", - відзначає Білий дім.

У відносинаш США та Туреччини спостерігається певна наруга на тлі, серед іншого, придбання Туреччиною російських військових технологій. У грудні минулого року, за президентства Дональда Трампа, адміністрація США наклала на Туреччину санкції через придбання нею російських ракетних системи С-400.

Тоді Ердоган заявив, що санкції стали "ворожою атакою" на суверенні права Туреччини.

“Справжьна мета - заблокувати поступ, який наша країна розпочала в оборонній галузі і знову зробити нас цілком залежними від США", - заявив Ердоган.

Американські ЗМІ повідомляють, що Байден може формально оголосити геноцидом вбивства вірменів на початку 20-го сторіччя на територіях, які були підконтрольні владі Османської імперії.

Як повідомляє американське видання The Wall Street Journal, Туреччина заперечує, що вбивства становили геноцид, і заявляє, що вірмени повстали проти уряду.

"Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав каналу Haberturk у вівторок, що декларація з боку Байдена лише зашкодить відносинам", - пише видання.

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