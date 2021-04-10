Експерт побачив попередження Путіна Ердогану перед візитом Зеленського до Туреччини

Повідомлення про те, що Росія може скоротити авіасполучення із Туреччиною на тлі занепокоєння щодо ситуації із коронавірусом у тій країні, можуть вказувати на попередження Ердогану з боку Путіна напередодні зустрічі Ердогана із президентом України Володимиром Зеленським. Таку думку висловив британський експерт з питань України Тімоті Еш.

"Ердоган отримує попередження триматись далі від України, не надавати безпілотники українській стороні, або ж російських туристів приберуть з Туреччини", - твітує Еш.

Раніше російське видання РБК повідомило, що Оперативний штаб по боротьбі із коронавірусною інфекцією у Росіє обговорює питання про можливу заборону авіасполучення із Туреччиною. Як повідомляли російські ЗМІ, на тлі цих повідомлень росіян почали масово звертатись до туроператорів із запитами.

У суботу президент України Володимир Зеленський зустрічається з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев’яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною. Під час візиту заплановано підписання низки двосторонніх документів", - йдеться у повідомленні сайту президента України.

Напередодні зустрічі Ердоган мав телефонну розмову із президентом Росії Володимиро Путіним. Як повідомляється, у ході розмови Путін звинуватив Україну у провокативних діях.

У п'ятницю державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонні розмови із міністрами закордонних справ Німеччини та Франції у ході яких було піднято тему односторонніх провокацій з боку Росії. Того ж дня речниця Білого дому заявила про консультації з союзниками та партнерами щодо ескалації насильства з боку Росії на сході України.

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