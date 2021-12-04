Розмова Байдена та Путіна відбудеться у вівторок - Reuters

У вівторок президент США Джо Байден проведе відео розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters з посиланням на заяви Кремля та поінформоване джерело у США.

Очікується, що президент Росії вимагатиме надання гарантій того, що НАТО не розширюватиметься далі на схід. При цьому президент США Джо Байден, напередодні заявив, що не приймає "червоних ліній" від жодної людини. Він також заявив про підготовку значного пакету заходів для стримування Росії, і сказав, що очікує тривалої розмови із Путіним.

За повідомленнями ЗМІ, розвідка США дійшла висновку про наявність у Росії плані наступу на Україну із використанням 175 тисяч військових. У Кремлі у відповідь заявили, що США розгортає спецоперацію із нагнітання ситуації навколо України, удаючись до провокативних дій та брехні.

Раніше колишній посол США у НАТО Іво Даалдер заявив, що метою спілкування Байдена з Путіним є попередження військових дій Росії проти України, і факт розмови не треба сприймати, як поступку Кремлю.

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