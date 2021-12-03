Блінкен розповів, що Байден скаже Путіну під час розмови

Під час розмови із Володимиром Путіним президент США Джо Байден заявить, що США готові рішуче виступити проти будь-яких безвідповідальних або агресивних дій з боку Росії, та захищати територіальну цілісність України. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у ході конференції Reuters Next, повідомляють у Reuters.

За словами Блінкена, під час розмови з Путіним Байден також заявить про бажання більшої передбачуваності та стабільності у відносинах із Росією.

Раніше Блінкен назвав "імовірною" розмову Байдена із Путіним у найближчий час.

Як повідомляє інформаційна агенція AP, у Кремлі у п'ятницю заявили, що у розмові із Байденом Путін вимагатиме обов'язкових гарантій, що Україну не буде прийнято до НАТО.

Як повідомляється, радник Путіна Ушаков заявив, що розмова президентів США та Росії планується на найближчі дні і про неї буде оголошено щойно Вашингтон та Москва досягнуть повної згоди.

У четвер російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив держсекретарю США Ентоні Блінкену, що Москві потрібні довгострокові гарантії безпеки на західних кордонах.

Лавров також підкреслив, що "ігнорування законних занепокоєнь Росії, втягування України в геополітичні ігри США на тлі розгортання сил НАТО в безпосередній близькості від наших кордонів матимуть найсерйозніші наслідки, змусять вжити заходів у відповідь для виправлення військово-стратегічного балансу".

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Росію відвести свої війська, розташовані поблизу України, і дотримуватися Мінських домовленостей, попередивши Москву про «значні наслідки» у разі агресії проти України.

У статті використано матеріали Reuters.

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