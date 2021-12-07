ЗМІ: Після розмови з Путіним Байден поінформує про її зміст лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії

Після завершення розмови із президентом Росії Володимиром Путіним, президент США Джо Байден поінформує про її зміст лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Про це повідомляє журналістка Bloomberg Кітті Дональдсон.

Раніше Офіс президента України повідомив про досягнення домовленості щодо проведення телефонної розмови Володимира Зеленського та Джо Байдена після переговорів між президентами Сполучених Штатів і Росії.

Як повідомляє інформаційна агенція AP, розмова Байдена з Путіним, як очікується, буде "найскладіншою за час його президентства".

"Байден готовий накласти санкції на Росію, якщо вона вторгнеться до України. Путін хоче гарантій, що військовий альянс НАТО ніколи не розшириться на Україну", - пише агентство.

У статті використано матеріали Bloomberg, AP.

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