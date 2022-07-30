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Розслідування CNN: Росія незаконно вивозить золото з Судану, щоб фінансувати війну проти України
Росія створила схеми пограбування багатств Судану, які допомагають їй пережити західні санкції та фінансувати війну проти України, мовиться у розслідуванні телекомпанії CNN.
За оцінками CNN, може йтися про 13,4 мільярда доларів золота, яке вивозилося в обхід митниці – з додатковими потенційно сотнями мільйонів доларів, – втрачених у державних доходах. CNN каже, що не може незалежно перевірити ці цифри.
Команда журналістів-розслідувачів американської телекомпанії CNN провела численні інтерв’ю з високопоставленими посадовцями Судану та США і обробила великий обсяг документів, на підставі яких стверджує, що більшість суданського експорту золота здійснюється контрабандою, яку контролює Росія.
Як пише CNN, російські операції з золотом із Судану почалися в серйозних обсягах в 2014 році після російського вторгнення в Крим, на що Захід відповів низкою санкцій.
Поставки золота виявилися ефективним способом накопичення та передачі багатства, що зміцнювало державну скарбницю Росії та дозволило обходити міжнародні системи фінансового моніторингу.
Операції з вивезення золота здійснювалися військовими літаками через Сирію, пише CNN. Літаки прибували з сирійського портового міста Латакія, де Росія має велику авіабазу. Суданські правоохоронні органи перехопили щонайменше 16 таких рейсів минулого року. У деяких випадках золото перевозилося в коробках, де згори для маскування лежало печиво.
Як пише CNN на своєму сайті, «докази також свідчать про те, що «Росія вступила в змову з військовим керівництвом Судану», що перебуває в міжнародній ізоляції, для того, щоб в обхід суданської держави вивезти золото вартістю у мільярди доларів та позбавляти бідну країну джерела державного доходу.
Понад 30 відсотків жителів Судану стикаються з продовольчою кризою через кліматичні зміни, політичні потрясіння та зростання світових цін на продукти харчування.
За даними ООН з гострою продовольчою безпекою стикаються 15 мільйонів суданців.
Як мовиться у статті, колишні та нинішні офіційні особи США розповіли CNN, що Росія активно підтримала військовий переворот у Судані 2021 року, який повалив перехідний цивільний уряд. Таким чином було завдано нищівного удару продемократичному руху країни, який два роки тому відсторонив від влади президента Омара аль-Башира.
Ця «допомога» охоплює весь спектр від навчання та підтримки розвідки до спільного отримання вигоди від вкраденого в Судані золотаАмериканський урядовець в інтерв'ю CNN
За словами американського урядовця, з яким говорили журналісти CNN, Росія заохотила заколот, щоб зберегти доступ до природних багатств Судану і продовжує допомагати владі військових.
«Ця «допомога» охоплює весь спектр від навчання та підтримки розвідки до спільного отримання вигоди від вкраденого в Судані золота», – цитує CNN американського урядовця, який стежив за розвитком російсько-суданських відносин.
Як кажуть автори розслідування, проведеного у співпраці з лондонським центром «Досьє» Михайла Ходорковського, Росія надає потужну політичну та військову підтримку військовому керівництву Судану, яке жорстоко придушує спроби демократичного руху країни.
У центрі схем стоїть «кухар Путіна»
У центрі схеми між Москвою та військовою хунтою Судану, як з'ясували журналісти CNN, стоїть Євген Пригожин, російський олігарх та довірена особа президента Володимира Путіна.
Пригожина, якого також називають «кухарем Путіна» через те, що йому належить низка престижних ресторанів у Росії, вважають номінальним власником приватної війської компанії «Вагнер», яка діяла на Донеччині у 2014 році і була активною на африканському континенті, поки її частина, за оцінками США, не повернулася для війни з боку Росії проти України у 2022 році.
Український уряд вважає, що вибухи на території колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, в результаті яких загинули десятки українських військовополонених, «за особистою командою Пригожина» здійснили «вагнерівці».
Як пише CNN, Пригожин контролює тіньову мережу приватних військових компаній, які пов’язують з імовірними тортурами, масовими вбивствами та грабежами в кількох країнах, де точиться війна, середи них Сирія та Центральноафриканська Республіка (ЦАР). Пригожин, який перебуває під західними санкціями, заперечує зв'язки з групою «Вагнер».
Радянський прапор у суданській пустелі
За допомогою місцевого слідчого, який протягом кількох років співпрацював з CNN, журналістам вдалося встановити координати ключового російського переробного заводу в суданській пустелі. На будинку, про який місцеві жителі казали, що він належить «російській компанії», майорів радянський прапор.
Розслідування встановило, що «принаймні один високопоставлений співробітник групи «Вагнер» – Олександр Сергійович Кузнєцов – протягом останніх років керував операціями в ключових місцях видобутку, обробки та транзиту золота в Судані».
Як пише CNN, Кузнєцов, також відомий за своїми позивними «Ратибор» і «Радимир», Раніше був засуджений за викрадення, воював у сусідній Лівії та командував першою штурмовою та розвідувальною ротою «Вагнера» в 2014 році. Він чотири рази нагороджений російським орденом Мужності і має спільні фотографії з Путіним і Дмитром Уткіним – засновником «Вагнера» – у 2017 році. Європейський Союз запровадив санкції проти Кузнєцова у 2021 році.
Як стверджує CNN, компанія, через яку Росія в особі Пригожина веде операції з Суданом, називається Meroe Gold. Вона перебуває під санкціями США. Це – дочірня компанія M-invest, що належить Пригожину. Ця компанія, як стверджує CNN, спираючись на рахунки, які бачили кореспонденти телеканалу, видобуває золото і одночасно постачає зброю та навчає суданську армію парамілітарні формування.
CNN повідомляє, що телеканал звернувся за коментарем до російського міністерства закордонних справ, міністерства оборони Росії та головної організації групи компаній, якою керує Пригожин, але їм не відповіли.
На початку червня про зв’язки Євгена Пригожина з Суданом писала газета New York Times. За даними газети, група «Вагнера» отримала прибуткові концесії на видобуток корисних копалин у Судані. Потенційно видобуте там золото, за підрахунками газети, могло збільшити золотий запас Кремля на 130 мільярдів доларів і допомогло утримати російський рубль в умовах санкцій.
Протягом останніх кількох тижнів США та ЄС запровадили нові санкції на російське золото, які вони узгодили на зустрічі G7 наприкінці червня.
Росія є другою за величиною країною з видобутку золота у світі. Її експорт золота оцінювався в 15,3 мільярда доларів у 2021 році. На думку експертів, цей захід матиме «великий вплив» на здатність Володимира Путіна фінансувати свої збройні сили та спроби олігархів уникнути наслідків фінансових санкцій завдяки покупці злитків.
Минулого тижня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров перебував в Африці та відвідував Єгипет, Ефіопію, Уганду та Республіку Конго. Як зазначала розвідка Британії, Росія намагалася використати ці візити для того, щоб звинуватити країни Заходу у міжнародній продовольчій кризі. Крім того, Москва хотіла отримати підтримку країн Африки, які залишалися нейтральними щодо російського вторгнення в Україну.
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Санкції стали катастрофою для економіки РФ - дослідження Єльського університету
Санкції мали катастрофічний вплив на російську економіку, вважає професор Єльського університету Джеффрі Сонненфельд.
Про це свідчить дослідження проведене Сонненфельдом разом з командою дослідників на основі вивчення статистики РФ, даних торговельних партнерів Росії, даних про перевезення та інших джерел.
Дослідники дійшли висновку - у Кремля закінчуються гроші, Росія втрачає позиції на ринку енергоресурсів, імпортозаміщення не працює, а бізнес та заможні росіяни покидають країну.
Більше 1000 компаній вийшли, або оголосили про вихід з Росії з лютого, свідчать дані аналітиків, зібрані на основі повідомлень компаній. Це ставить під удар 40% російскої економіки. Інвестиції цих компаній складали більше 600 млрд дол, а кількість робочих місць, які вони створили перевищує 5 мільйонів, зауважують економісти.
Дослідники вказують - торгівля енергоресурсами з Росією значно більш важлива для Росії, ніж для світу. Практично 60% надходжень російського бюджету залежать від продажу енергоресурсів. Поставки російського газу до Європи впали до рекордно малих значень за п'ять місяців, а можливість збільшення поставок на схід, як це декларує Путін, обмежена через відсутність інфраструктури.
У Кремля закінчуються гроші, роблять висновок дослідники. Росія вирачає валютні резерви, до яких має доступ, надзвичайними темпами З близько 600 млрд доларів золотовалютних резервів країни, майже 300 заблоковано за кордоном. З часу повномасштабної агресії, резерви зменшились на 75 млрд дол. Дослідники вказують на заяву російського міністра фінансів Сілуанова, який запропонував витратити третину російського резервного фонду, Національного фонду добробуту, на покриття дефіциту бюджету.
Імпортозаміщення не працює, говорять аналітики, вказуючи, що Росії довелось значно скоротити випуск автомобілів і скасувати низку вимог з безпеки. Росія втрачає доступ до запчастин та високотехнологічних товарів, що обмежує можливість ремонтувати та підтримувати літаки та устаткування, виробляти танки та інші товари.
Різко, більш ніж на 20%, за період з початку агресії, впала роздрібна торгівля і споживання, в порівнянні до цього ж періоду минулого року, вказують науковці, посилаючись на дані "Сбєрбанку" а також інтернет-продаж Yahoo.
Одним із індикаторів того, що росіяни виводять кошти за кордон, за оцінками аналітиків, стало зростання попиту на нерхумість на Близькому Сході. Агенти з нерухомості в Дубаї повідомляють, що їхні надходження від продажу росіянам зібльшились вдвічі, а у декого і втричі.
Після вторгнення Росії до України, десятки країн послідовно проводять політику санкцій щодо Росії. В Росії визнають вплив санкцій на економіку. Зокрема російський президент Путін заявив, про необхідність зважати на ризики для економіки через санкції.
Критика МВФ та дослідників-оптимістів щодо Росії
Єльські дослідники також розкритикували своїх колег за надто оптимістичні прогнози щодо Росії, які базуються на російських даних. Адже, йдеться в дослідженні, статистичні дані, які періодично публікує РФ - все більш фрагментована, неповна і включає здебільшого лише позитивні дані, в той час як негативні відкидаються.
Цього тижня МВФ видав оцінки російської економіки, де зменшив оцінки її цьогорічного падіння до 6%.
Сонненфельд розкритикував фонд за використання російських офіційних даних і вказав, що МВФ "транслює російську пропаганду". У відповіді для ЗМІ, МВФ заявив, що Фонд "не вважає, що на Росію повністю не вплинули санкції", але відзначає "незвично рівень непевності щодо прогнозу".
ООН обіцяє допомогу в розслідуванні, на Заході вимагають відповідальності за «масове вбивство» в Оленівці
ООН обіцяє допомогу Україні у розслідуванні загибелі українських полонених в Оленівці, Червоний Хрест хоче допомагати пораненим.
Організація Об’єднаних Націй у суботу пообіцяла допомогу Україні у розслідувані нападу на в’язницю в Оленівці Донецької області, де загинули десятки українських полонених. Про це повідомив у заяві представник генерального секретаря ООН.
«Щодо нещодавньої трагедії в СІЗО в Оленівці, ми готові направити групу експертів, здатних провести розслідування за згодою сторін, і ми повністю підтримуємо ініціативи Міжнародного Комітету Червоного Хреста ( МКЧХ)», – сказав Фархан Хак, заступник речника Генерального секретаря ООН.
Близько 50-ти українських військовополонених загинули в п'ятницю, коли в'язниця була зруйнована ракетним ударом. Україна звинувачує у вбивстві Росію, у Росії покладають вину на Збройні сили України. Незалежних даних про вибухи на цей момент немає.
Червоний Хрест обіцяє допомогу пораненим
Червоний Хрест заявив, що він звернувся за дозволом отримати доступ до місця загибелі українських в’язнів. Але в заяві не йдеться про те, що гуманітарна організація хоче займатися з’ясуванням обставин загибелі полонених.
Нашим пріоритетом зараз є забезпечення того, щоб поранені отримували життєво необхідну допомогу та щоб з тілами вбитих, поводилися гідноЗаява Червоного Хреста
Як сказано в заяві Червого Хреста, його представники хочуть визначити, як допомогти живим і пораненим. «Нашим пріоритетом зараз є забезпечення того, щоб поранені отримували життєво необхідну допомогу та щоб з тілами вбитих, поводилися гідно», – йдеться в заяві Червоного Хреста.
Представники українського Міністерства оборони заявиили, що Росія має надати списки загиблих і поранених внаслідок вибуху в Оленівці.
Там повідомили, що одразу після появи інформації про вбивство українських полонених, які утримувалися в колонії Оленівки, координаційний штаб, що займається справами полонених, звернувся до представників Росії з вимогою надати списки всіх загиблих і поранених.
«Міжнародний комітет Червоного Хреста та Організація об’єднаних націй, які виступали гарантами збереження життя та здоров’я українських військовополонених, мають негайно ініціювати міжнародне розслідування злочину та домагатися покарання всіх причетних», – ідеться у заяві.
Західні політики вимагають відповідальності для винних у «масовому вбивстві» в Оленівці
Державний секретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою наголосив, що Сполучені Штати робитимуть усе для того, щоб винні у загибелі військовополонених в Оленівці були притянуті до відповідальності.
«Держсекретар підтвердив зобов’язання США притягнути Росію до відповідальності за звірства, вчинені її військовими проти народу України», – цитує слова Ентоні Блінкена заяваречника Державного департаменту.
Конгресмен від Штату Пенсильванія, республіканець Браян Фітцпатрік сказав в інтерв’ю «Голосу Америки», що Росія є «спонсором тероризму» та «вбивчим терористичним режимом, який взагалі не зважає на людське життя».
Президент Естонії Алар Каріс заявив у твітері, що «масове вбивство» в Оленівці «є ще одним доказом того, що Росії байдужі людські життя та міжнародне право».
«Рішуче засуджуємо масове вбивство в Оленівській виправній колонії. Цей абсолютно жахливий обстріл є недоступний для людського розуміння і є ще одним доказом того, що Росії не байдужі людські життя чи міжнародне право, а вона продовжує здійснювати військові злочини», – написав естонський лідер у мережі Twitter.
Президентка Молдови Майя Санду написала у Twitter, що вона «приголомшена і нажахана вбивством Росією військовополонених в Оленівській виправній колонії».
«Ця невиправдана війна проти України є грубим порушенням міжнародного права та прав людини. Ми рішуче засуджуємо його дії та закликаємо до міжнародного розслідування та застосування санкцій», – написала лідерка Молдови.
Посолка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс закликала до міжнародного розслідування подій в Оленівці, які, на її думку, можуть бути частиною моделі «військових злочинів, які безкарно скоюються на окупованому Сході».
«Оленівка потребує розслідування. Це виглядає як частина все більш тривожної моделі найгірших видів порушень прав людини та, можливо, військових злочинів, які безкарно скоюються на окупованому Сході», – написала у Twitter амбасадорка Британії.
Тим часом посольство Росії у Великій Британії опублікувало твіт, в якому написало, що бійців полку «Азов» потрібно було навіть не розстрілати, а повіcити, бо вони «заслуговують на принизливу смерть».
Twitter приховав це повідомлення російського посольства, пояснивши, що воно «містить мову ненависті», але його можна прочитати у мережі.
Спікер українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко прокоментував слова російського посольства у Великій Британії, сказавши, що «між російськими дипломатами і російськими солдатами немає різниці».
«Прочитайте це, коли вам кажуть, що Росію не можна ізолювати», – написав Ніколенко у Twitter, навівши зображення твіта посольства.
За словами Ніколенка, цей твіт доводить, що російські дипломати є «співучасниками воєнних злочинів».
«Немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до розстрілу українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці. Усі вони є співучасниками цих воєнних злочинів і повинні відповідати», – написав речник МЗС України.
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"Газпром" зупинив поставки газу Латвії
30 липня (Reuters) - Російський виробник газу "Газпром" заявив у суботу, що зупинив поставки газу до Латвії, і звинуватив її в порушенні умов постачання. Це, за словами балтійської країни, матиме незначний вплив на забезпечення країни газом.
Росія вже зупинила поставки газу до Польщі, Болгарії, Фінляндії, Нідерландів і Данії, які відмовилися платити за газ відповідно до розпорядження президента Володимира Путіна про необхідність відкрити рублеві рахунки в російському банку.
Росія також припинила продаж газу Shell Energy Europe у Німеччині.
У суботній заяві "Газпром" не уточнив, які саме умови постачання газу Латвія, член Європейського Союзу та НАТО, що межує з Росією, нібито порушила.
Едій Сайканс, заступник державного секретаря з енергетичної політики Міністерства економіки Латвії, сказав, що крок “Газпрому” матиме незначний ефект, оскільки Латвія вже вирішила заборонити імпорт російського газу з 1 січня 2023 року.
"Ми не бачимо серйозних наслідків від такого кроку", - сказав він.
Оголошення "Газпрому" з'явилося наступного дня після того, як латвійська енергетична компанія Latvijas Gaze заявила, що купує газ у Росії та розраховується в євро, а не в рублях, необхідних для торгівлі з "Газпромом".
Проте представник Latvijas Gaze заявив у п'ятницю, що він не купує газ у "Газпрому". Latvijas Gaze не назвав свого російського постачальника, посилаючись на ділову конфіденційність.
Latvijas Gaze не відповів відразу на запит про коментар у суботу після оголошення "Газпрому".
Країни ЄС погодили у вівторок постанову щодо обмеження споживання газу цієї зими, готуючись до непевності у поставках з Росії.
У березні Путін заявив, що найбільший у світі виробник природного газу вимагатиме від країн, які він вважає «недружніми» щодо дій Москви в Україні, платити за газ, що надходить через трубопроводи, у рублях.
Європейська комісія, яка попередила, що виконання наказу Путіна може порушити санкції ЄС проти Москви, закликала компанії продовжувати платити у валюті, узгодженій у їхніх контрактах із «Газпромом». Більшість таких контрактів укладено в євро або доларах.
Посол США в ООН: Росія хоче "стерти Україну з карти світу"
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ — Посол США в ООН заявила у п’ятницю, що не залишається жодних сумнівів у тому, що Росія має намір знищити Україну «і повністю стерти її з карти світу».
Лінда Томас-Грінфілд повідомила Раді Безпеки ООН, що Сполучені Штати бачать дедалі більше ознак того, що Росія закладає основу для спроби анексувати всі східні українські регіони Донецької та Луганської, а також регіони Херсонської та Запорізької областей, аж до встановлення «нелегітимних довірених осіб на контрольованих Росією територіях з метою проведення фіктивних референдумів або указів про приєднання до Росії».
За її словами, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров "навіть заявив, що це воєнна мета Росії".
Лавров заявив на арабському саміті в Каїрі в неділю, що головною метою Москви в Україні є звільнення її народу від її «неприйнятного режиму».
Очевидно припускаючи, що воєнні цілі Москви виходять за межі індустріального Донбасу на сході України, який включає Донецьк і Луганськ, Лавров сказав: «Ми, безумовно, допоможемо українському народу позбутися режиму, який є абсолютно антинародним і антиісторичним".
Заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський заявив у п'ятницю в Радбезі, що "денацифікація та демілітаризація України будуть проведені в повному обсязі".
«Більше не повинно бути загрози ні для Донбасу, ні для Росії, ні для звільнених українських територій, де вперше за кілька років люди нарешті можуть відчути, що вони можуть жити так, як хочуть», - сказав він.
Полянський також попередив західні країни, які постачають далекобійну артилерію та реактивні снаряди РСЗВ класу «земля-земля», що вони зміщують «тимчасову лінію безпеки» далі на захід, «і тим самим ще більше уточнюють цілі та завдання нашої спеціальної військової операції".
Томас-Грінфілд розкритикувала країни, які говорять, що «безпека однієї країни не повинна відбуватися за рахунок іншої» і поставила запитання: як такі країни називають вторгнення Росії в Україну. Вона не назвала жодної країни, але цю точку зору часто повторював Китай. В п’ятницю її озвучив заступник посла країни в ООН Ген Шуан.
Він сказав Раді: «Ставити власну безпеку вище за безпеку інших, намагатись посилити військові блоки, встановлювати абсолютну перевагу - це призведе лише до конфлікту та конфронтації, розділить міжнародне співтовариство та зробить його менш безпечними».
Посол США також критично відгукнулась про країни, які закликають усіх до дипломатії, але не називають Росію: «Давайте чітко говорити: теперішні дії Росії перешкоджають вирішенню цієї кризи». Вона знову не назвала жодної країни, але значна кількість країн Африки, Азії та Близького Сходу дотримуються цього підходу.
Томас-Грінфілд навела докази зростання звірств, включаючи повідомлення про вибухи шкіл і лікарень, «вбивства працівників гуманітарних організацій і журналістів, напади на цивільних осіб, які намагалися втекти, жорстокі вбивства у стилі страти тих, хто займався своїми повсякденними справами у Бучі», передмісті столиці України Києва, де, за словами місцевої влади, під час окупації російськими військами були вбиті сотні людей.
Вона сказала, що є докази того, що російські війська «допитували, примусово затримували, депортували приблизно сотні тисяч українських громадян, у тому числі дітей, вириваючи їх із домівок і відправляючи у віддалені регіони на сході».
Майже 2 мільйони українських біженців були відправлені до Росії, за даними українських і російських чиновників. Україна називає ці поїздки примусовим переміщенням на ворожу землю, що вважається воєнним злочином. Росія називає це гуманітарною евакуацією жертв війни, які вже говорять російською і вдячні за новий дім.
Нещодавнє розслідування Associated Press, яке ґрунтується на десятках інтерв’ю, виявило, що, хоча ситуація є більш нюансованою, ніж припускають українці, багато біженців справді змушені вирушити в сюрреалістичну подорож до Росії, зазнаючи на цьому шляху порушень прав людини, вилучення документів, без відомостей стосовно того, де вони. Ті, хто виїжджають, проходять через низку так званих “пунктів фільтрації”, де їх піддають допитам, роздяганню, також деяких відтягують в сторону і їх більше не бачать.
"Організація Об'єднаних Націй має інформацію про те, що чиновники з адміністрації президента Росії контролюють і координують операції з фільтрації", - сказала Томас-Грінфілд Раді.
Полянський заперечив і сказав, що попри спроби України залякати своїх громадян, «люди обирають країну, якій довіряють» — Росію.
Він попередив, що важке озброєння, яке Захід перекидає в Україну, «перекинеться в Європу» через, за його словами, «процвітаючу корупцію серед політичного та військового керівництва України».
Полянський заявив, що західна зброя лише «затягує агонію та збільшує страждання українського народу».
Звертаючись до західних послів, він сказав: «Цілі нашої спеціальної військової операції будуть досягнуті в будь-який спосіб, скільки б палива у вогонь ви не підливали у вигляді зброї».
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