Розслідування CNN: Росія незаконно вивозить золото з Судану, щоб фінансувати війну проти України

Росія створила схеми пограбування багатств Судану, які допомагають їй пережити західні санкції та фінансувати війну проти України, мовиться у розслідуванні телекомпанії CNN.

За оцінками CNN, може йтися про 13,4 мільярда доларів золота, яке вивозилося в обхід митниці – з додатковими потенційно сотнями мільйонів доларів, – втрачених у державних доходах. CNN каже, що не може незалежно перевірити ці цифри.

Команда журналістів-розслідувачів американської телекомпанії CNN провела численні інтерв’ю з високопоставленими посадовцями Судану та США і обробила великий обсяг документів, на підставі яких стверджує, що більшість суданського експорту золота здійснюється контрабандою, яку контролює Росія.

Як пише CNN, російські операції з золотом із Судану почалися в серйозних обсягах в 2014 році після російського вторгнення в Крим, на що Захід відповів низкою санкцій.

Поставки золота виявилися ефективним способом накопичення та передачі багатства, що зміцнювало державну скарбницю Росії та дозволило обходити міжнародні системи фінансового моніторингу.

Операції з вивезення золота здійснювалися військовими літаками через Сирію, пише CNN. Літаки прибували з сирійського портового міста Латакія, де Росія має велику авіабазу. Суданські правоохоронні органи перехопили щонайменше 16 таких рейсів минулого року. У деяких випадках золото перевозилося в коробках, де згори для маскування лежало печиво.

Як пише CNN на своєму сайті, «докази також свідчать про те, що «Росія вступила в змову з військовим керівництвом Судану», що перебуває в міжнародній ізоляції, для того, щоб в обхід суданської держави вивезти золото вартістю у мільярди доларів та позбавляти бідну країну джерела державного доходу.

Понад 30 відсотків жителів Судану стикаються з продовольчою кризою через кліматичні зміни, політичні потрясіння та зростання світових цін на продукти харчування.

За даними ООН з гострою продовольчою безпекою стикаються 15 мільйонів суданців.

Як мовиться у статті, колишні та нинішні офіційні особи США розповіли CNN, що Росія активно підтримала військовий переворот у Судані 2021 року, який повалив перехідний цивільний уряд. Таким чином було завдано нищівного удару продемократичному руху країни, який два роки тому відсторонив від влади президента Омара аль-Башира.

Ця «допомога» охоплює весь спектр від навчання та підтримки розвідки до спільного отримання вигоди від вкраденого в Судані золота

За словами американського урядовця, з яким говорили журналісти CNN, Росія заохотила заколот, щоб зберегти доступ до природних багатств Судану і продовжує допомагати владі військових.

«Ця «допомога» охоплює весь спектр від навчання та підтримки розвідки до спільного отримання вигоди від вкраденого в Судані золота», – цитує CNN американського урядовця, який стежив за розвитком російсько-суданських відносин.

Як кажуть автори розслідування, проведеного у співпраці з лондонським центром «Досьє» Михайла Ходорковського, Росія надає потужну політичну та військову підтримку військовому керівництву Судану, яке жорстоко придушує спроби демократичного руху країни.

У центрі схем стоїть «кухар Путіна»

У центрі схеми між Москвою та військовою хунтою Судану, як з'ясували журналісти CNN, стоїть Євген Пригожин, російський олігарх та довірена особа президента Володимира Путіна.

Пригожина, якого також називають «кухарем Путіна» через те, що йому належить низка престижних ресторанів у Росії, вважають номінальним власником приватної війської компанії «Вагнер», яка діяла на Донеччині у 2014 році і була активною на африканському континенті, поки її частина, за оцінками США, не повернулася для війни з боку Росії проти України у 2022 році.

Український уряд вважає, що вибухи на території колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, в результаті яких загинули десятки українських військовополонених, «за особистою командою Пригожина» здійснили «вагнерівці».

Як пише CNN, Пригожин контролює тіньову мережу приватних військових компаній, які пов’язують з імовірними тортурами, масовими вбивствами та грабежами в кількох країнах, де точиться війна, середи них Сирія та Центральноафриканська Республіка (ЦАР). Пригожин, який перебуває під західними санкціями, заперечує зв'язки з групою «Вагнер».

Радянський прапор у суданській пустелі

За допомогою місцевого слідчого, який протягом кількох років співпрацював з CNN, журналістам вдалося встановити координати ключового російського переробного заводу в суданській пустелі. На будинку, про який місцеві жителі казали, що він належить «російській компанії», майорів радянський прапор.

Розслідування встановило, що «принаймні один високопоставлений співробітник групи «Вагнер» – Олександр Сергійович Кузнєцов – протягом останніх років керував операціями в ключових місцях видобутку, обробки та транзиту золота в Судані».

Як пише CNN, Кузнєцов, також відомий за своїми позивними «Ратибор» і «Радимир», Раніше був засуджений за викрадення, воював у сусідній Лівії та командував першою штурмовою та розвідувальною ротою «Вагнера» в 2014 році. Він чотири рази нагороджений російським орденом Мужності і має спільні фотографії з Путіним і Дмитром Уткіним – засновником «Вагнера» – у 2017 році. Європейський Союз запровадив санкції проти Кузнєцова у 2021 році.

Як стверджує CNN, компанія, через яку Росія в особі Пригожина веде операції з Суданом, називається Meroe Gold. Вона перебуває під санкціями США. Це – дочірня компанія M-invest, що належить Пригожину. Ця компанія, як стверджує CNN, спираючись на рахунки, які бачили кореспонденти телеканалу, видобуває золото і одночасно постачає зброю та навчає суданську армію парамілітарні формування.

CNN повідомляє, що телеканал звернувся за коментарем до російського міністерства закордонних справ, міністерства оборони Росії та головної організації групи компаній, якою керує Пригожин, але їм не відповіли.

На початку червня про зв’язки Євгена Пригожина з Суданом писала газета New York Times. За даними газети, група «Вагнера» отримала прибуткові концесії на видобуток корисних копалин у Судані. Потенційно видобуте там золото, за підрахунками газети, могло збільшити золотий запас Кремля на 130 мільярдів доларів і допомогло утримати російський рубль в умовах санкцій.

Протягом останніх кількох тижнів США та ЄС запровадили нові санкції на російське золото, які вони узгодили на зустрічі G7 наприкінці червня.

Росія є другою за величиною країною з видобутку золота у світі. Її експорт золота оцінювався в 15,3 мільярда доларів у 2021 році. На думку експертів, цей захід матиме «великий вплив» на здатність Володимира Путіна фінансувати свої збройні сили та спроби олігархів уникнути наслідків фінансових санкцій завдяки покупці злитків.

Минулого тижня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров перебував в Африці та відвідував Єгипет, Ефіопію, Уганду та Республіку Конго. Як зазначала розвідка Британії, Росія намагалася використати ці візити для того, щоб звинуватити країни Заходу у міжнародній продовольчій кризі. Крім того, Москва хотіла отримати підтримку країн Африки, які залишалися нейтральними щодо російського вторгнення в Україну.

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