Україна демонструє готовність до експорту зерна. Які перешкоди залишаються?

«Кораблі завантажені та готові вийти в море», заявив у п’ятницю Державний секретар США Ентоні Блінкен, говорячи про довгоочікуване розблокування українського експорту зерна та інших продуктів харчування з трьох портів України на Чорному морі.

Він послався на посолку США в Україні Бріджіт Брінк, яка вранці побувала в Одесі засвідчила, що все готове для відплиття кораблів. Залишається дочекатися, щоб Росія випустила їх із портів.

Блінкен закликав Росію в особі міністра закордонних справ Сергія Лаврова, з яким він говорив вперше з часу широкомасштабної російської агресії, виконати свої зобов’язання та відкрити шлях українським продуктам до тих, хто їх найбільше потребує – нужденного населення африканських та азійських країн, яке опинилося на межі голоду.

«Важливо і життєво необхідно, щоб Росія виконала свої зобов’язання, які вона взяла на себе перед цілим світом», – наголосив Блінкен.

Україна є ключовим світовим експортером пшениці, ячменю, кукурудзи, соняшникової олії та деяких інших харчових продуктів. Коли Росія розпочала широкомасштабне вторгнення, блокування українського експорту, підняло світові ціни на продукти харчування та поставило на межі голоду мільйони людей в країнах Азії та Африки, вказують міжнародні організації.

Угода, укладена минулого тижня за посередництва Туреччини та ООН і окремо підписана Україною і Росією, що має розблокувати експорт українських продуктів харчування, має обмежений термін дії – 120 днів. Очікується, що якщо по чотири-п’ять великих балкерів будуть виходити з українських портів щодня, то за чотири місяці вони могли б вивезти все українське зерно, призначене для експорту та звільнити місце на українських зерносховищах для нового врожаю.

Сторони домовилися сприяти транспортуванню пшениці та іншого зерна з трьох українських портів – Одеси, Чорноморська та Южного, безпечними коридорами на Чорному морі, а також добрив і продовольства з Росії.

Але російський ракетний удар по Одесі через кілька годин після підписання угоди поставив під сумнів зобов’язання Москви та викликав нові занепокоєння щодо безпеки екіпажів суден, яким також доводиться плавати у водах, усіяних смертоносними мінами.

"Я був радий побачити домовленості про транспортування зерна. Але я не здивувався, коли обстріляли порт Одеси, а також завдали ударів по іншому порту уздовж Чорного моря", – сказав Джон Теффт, посол США в Україні у 2009-2013 роках.

На його думку, якщо Росія хоче показати, що вони дотримується угоди, вона має припинити обстрілювати цивільні об’єкти, «навіть якщо вона цілиться у військові бази».

Росія погодилася розблокувати вивіз українського продовольства, але при цьому домоглася і пославблення санкцій щодо своїх товарів. Речник Кремля Дмитро Пєсков у п’ятницю наголосив на важливості збереження «зв’язку між вивезенням зерна з українських портів і розблокуванням прямих чи непрямих обмежень на експорт нашого зерна, добрив та інших товарів на світові ринки».

На думку Теффта, який є нині провідним екпертом з питань України та Росії, Москва намагається переконати африканські країни, що вона не винна у тому, що українське зерно до них не дозодить.

«Мені здалося дуже цікавим, що міністр Лавров перебував в Африці саме в той час, коли туди вирушили президент (Франції Еммнюель) Макрон і ціла група інших європейців та американців. І я розумію, що деякі африканські країни хочуть утримувати баланс, але дуже важко ігнорувати той факт, що саме Росія несе відповідальність за неспроможність України експортувати таку величезну кількість зерна до частин світу, які страждають від голоду», – сказав Теффт.

Україна сигналізує про готовність до експорту

У п'ятницю спостерігати за завантаженням пшениці до Одеської області приїхав з неоголошеним візитом український президент Володимир Зеленський.

«Перше судно, перше судно завантажується з початку війни», – сказав він, стоячи біля судна під прапором Туреччини в порту Чорноморськ в Одеській області. За його словами, відправлення зерна розпочнеться з кількох кораблів, які вже були завантажені, але не змогли покинути українські порти після російського вторгнення наприкінці лютого.

З огляду на ту увагу, яку в світі приділяють початку експорту продуктів харчування з України, візит Зеленського до порту має продемонструвати світові, що Україна робить усе, що залежить від неї, для експорту близько 20 мільйонів тонн зерна, що застрягли в її портах, пише кореспондент агентства Associated Press (АР), який приїхав до Чорноморська.

Президент Зеленський сказав, що збройні сили України віддані безпеці суден і додав, що «для нас важливо, щоб Україна залишалася гарантом глобальної продовольчої безпеки».

Очікується, що малі українські лоцманські катери будуть направляти судна через затверджені коридори. Вся операція, включно з плануванням руху суден за маршрутом, буде контролюватися Спільним координаційним центром у Стамбулі, до складу якого входять представники України, Росії, Туреччини та ООН.

За угодою, завантажені зерном кораблі відправлятимуться до протоки Босфор, де представники України, Росії, ООН і Туреччини піднімуться на кораблі, щоб перевірити їх на наявність зброї. Ймовірно, будуть також перевірки суден, які прямують до України.

Про готовність України засвідчив і міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, який спілкувався з журналістами в Одеському порту в п'ятницю.

Він сказав, що Україна чекає від ООН підтвердження безпечних коридорів, якими будуть користуватися кораблі.

Мартін Гріффітс, офіційний представник ООН, який виступав посередником у угодах, заявив у четвер, що робота над остаточним визначенням точних координат найбезпечніших маршрутів все ще триває.

«Збереження всіх процедур є необхідною умовою безпечного руху суден. Тож не дивно, що ми ще не бачили, щоб кораблі почали рухатися. Відомо, що в порту Одеси є готові до виходу судна з зерном. І ми сподівалися, що це станеться навіть сьогодні чи завтра. Але це можливо тільки за умов, що це буде безпечно», – заявив заступник Генсекретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс під час прес-конференції в ООН 28 липня.

Агентства ООН, такі як Всесвітня продовольча програма, вже домовилися про фрахтування значної частини зерна для термінових гуманітарних потреб і поспішають з вивозом. Але Агентство АР з посиланням на головне світове видання про судноплавство, Lloyd’s List, зазначає, що, хоча представники ООН і наполягають, щоб перший рейс відбувся цього тижня, щоб продемонструвати, що угода діє, невизначеність щодо ключових деталей, ймовірно, завадить початку експорту.

Чиє зерно вивозитимуть кораблі з України?

Тим часом телеканал CNN вказав на ще одну проблему, з якою можуть стикнутися країни в експорті зерна. CNN повідомив у п’ятницю, що українська влада, за рішенням суду в Києві, затримала в порту Чорноморськ судно, яке, за твердженням влади, належить російській компанії. Як повідомляє CNN, заборонити вихід балкера Emmakris III, завантаженого зерном, вимагала Генеральна прокуратура України.

Джерело в судноплавній галузі повідомило CNN, що Emmakris III був завантажений приблизно 60 000 тоннами зерна, яке вже купив єгипетський уряд. Судно застрягло в Чорноморську з початку російського вторгнення в лютому.

Сторона обвинувачення у справі в Київському суді заявила, що хоча Emmakris III нібито належить компанії в Дубаї, його «фактичним власником» є російська судноплавна компанія «Лінтер» у Ростові-на-Дону, а зерно на борту, належить Україні.

Раніше ЗМІ повідомляли про ​незаконне переміщення українського зерна з Херсона та Миколаєва через Севастополь, порт в окупованому Криму, коли дрібні кораблі відпливали з Севастополя, намагаючись продати зерно на міжнародному ринку.

У кількох випадках порти Єгипту та Лівану відмовлялися приймати зерно після звернень українського уряду. ​Щонайменше два вантажі опинилися в сирійському порту.

Російська влада в Криму визнала торгівлю українським зерном, але наполягає на тому, що купила його на законних підставах.

У повідомленні використані матеріали Російської служби Голосу Америки, CNN та AP.