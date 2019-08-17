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США

Національна розвідка США отримала в.о. директора

Новий керівник Національної розвідки США Джозеф Магвайр

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Новий в.о. директора Національної розвідки Джозеф Магвайр, який приступив до роботи у п'ятницю, пообіцяв зробити все для забезпечення безперебійної роботи національних спецслужб.

Магвайр, колишній спецназівець ВМС, аж до четверга очолював Національний центр по боротьбі з тероризмом

Раніше президент США Дональд Трамп відмовився від плану запропонувати на посаду директора Національної розвідки лояльного до себе конгресмена-республіканця Джона Реткліффа.

Невідомо, як довго Магвайр обійматиме посаду виконуючого обов'язки, і чи буде запропонований президентом США на посаду директора Національної розвідки.

"Офіс директора Національної розвідки як і раніше фокусується на керівництві розвідувальним співтовариством і наданні критично важливої інформації для забезпечення безпеки нашої країни", - йдеться у заяві Магвайра, яку було опубліковано у п'ятницю.

Магвайр, колишній спецназівець ВМС, аж до четверга очолював Національний центр по боротьбі з тероризмом. Президент призначив його виконувачем обов'язків голови Національної розвідки в зв'язку з відставкою колишнього керівника Дена Коутса і його першого заступника Сью Гордон.

Коутс привітав рішення Трампа призначити Магвайра виконуючим обов'язки директора Національної розвідки.

Джо мав тривалу, видатну кар'єру на службі країни, і буде взірцевим лідером для чоловіків та жінок у розвідувальному співтоваристві
Попередник про Магвайра

"Джо мав тривалу, видатну кар'єру на службі країни, і буде взірцевим лідером для чоловіків та жінок у розвідувальному співтоваристві", - відзначив Коутс.

Колишні і нинішні співробітники спецслужб до цього призначення поставилися позитивно: Магвайр, перш ніж зайнятися боротьбою з тероризмом, багато років служив у ВМС, його вважають серйозним керівником, який зможе гарантувати чесність і відвертість донесень розвідки.

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