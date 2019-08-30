Розвідка США пов'язує вибух на півночі РФ зі спробами дістати з моря ядерну ракету з попередніх випробувань

Таємничий смертоносний вибух в Архангельській області на півночі Росії, що призвів до витоку радіації, стався, коли російські сили намагались підняти ракету з ядерним зарядом із дна океану. Про це йдеться в звіті американської розвідки, повідомляє CNBC з посиланням на осіб безпосередньо ознайомлених зі звітом.

"Це не був запуск зброї, натомість, це була місія, щоб врятувати загублену під час попередніх випробувань ракету", - цитує CNBC слова особи, яка ознайомилась зі звітом розвідки.

"Стався вибух на одному з суден, що брали участь у піднятті ракети і це спричинило до реакції в ядерному заряді ракети, і стався витік радіації", - цитує CNBC інформацію ще одного джерела.

Вибух, у результаті якого загинуло п'ять вчених і було зареєстровано підвищений рівень радіації, стався 8 серпня. Світові ЗМІ висловлювали припущення, що росіяни могли проводити випробовування нової ракети Skyfall (Буревісник), розробку якої просуває Путін.

Через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Російська корпорація заявила, що вибух стався при випробуванні реактивної рідинної установки під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".

Під час свого звернення до російського парламенту в березні 2018 року Путін говорив про розробку нової стратегічної зброї.

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