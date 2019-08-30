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Розвідка США пов'язує вибух на півночі РФ зі спробами дістати з моря ядерну ракету з попередніх випробувань

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Таємничий смертоносний вибух в Архангельській області на півночі Росії, що призвів до витоку радіації, стався, коли російські сили намагались підняти ракету з ядерним зарядом із дна океану. Про це йдеться в звіті американської розвідки, повідомляє CNBC з посиланням на осіб безпосередньо ознайомлених зі звітом.

"Це не був запуск зброї, натомість, це була місія, щоб врятувати загублену під час попередніх випробувань ракету", - цитує CNBC слова особи, яка ознайомилась зі звітом розвідки.

/**/ /**/ /**/ Фото міністерства оборони Росії - випробування гіперзвукової ракети, 2018 рік
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"Стався вибух на одному з суден, що брали участь у піднятті ракети і це спричинило до реакції в ядерному заряді ракети, і стався витік радіації", - цитує CNBC інформацію ще одного джерела.

Вибух, у результаті якого загинуло п'ять вчених і було зареєстровано підвищений рівень радіації, стався 8 серпня. Світові ЗМІ висловлювали припущення, що росіяни могли проводити випробовування нової ракети Skyfall (Буревісник), розробку якої просуває Путін.

/**/ /**/ /**/ Джон Болтон, радник з національної безпеки США
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Через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Російська корпорація заявила, що вибух стався при випробуванні реактивної рідинної установки під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".

Під час свого звернення до російського парламенту в березні 2018 року Путін говорив про розробку нової стратегічної зброї.

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