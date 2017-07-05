Слідство США може взятись за зв’язки розвідки та криміналітету Росії - ЗМІ

До розслідування можливого втручання Росії у хід президентських виборів США 2016 року, очолюваного спеціальним прокурором США Робертом Мюллером, приєднався колишній федеральний прокурор Мангеттена Ендрю Ґольдстін. Посилення команди слідства саме експертом з державної корупції та злочинів «білих комірців», означає, що слідство може більше фокусуватись на зв’язках корумпованих російських посадовців зі злочинністю, розмірковують західні ЗМІ. Раніше Ґольдстін працював в службі анти-корупційного прокурора Пріта Бгарари, який, після того, як його в числі інших 46 прокурорів було звільнено Трампом, виступає з критикою політики президента, за інформацією NBC.

Організована злочинність розвивається, - те, що вони робили через здирництво, деякі з груп тепер роблять через кібератаки

Слідство, очолюване Мюллером, розслідує можливе втручання Росії у хід виборів США, а такий вид шахрайства означає, що винаймались хакери та злочинці, зазначає Associated Press. Команда буде розглядати фінансові відносини штабу Трампа з російськими посадовцями, і її увагу можуть привернути зв’язки російського криміналітету та розвідувальних служб, пише видання.

Уряд США попереджав, що організована злочинність Росії загрожує демократичним установам, включаючи «олігархів з кримінальними зв’язками», які можуть перебувати у змові з російським урядом, щоб отримувати неконкурентні переваги.

Не легко це охопити, або зрозуміти, але це дуже небезпечно для нашої країни, адже така злочинність має багато аспектів, що відрізняють її від традиційного картелю

Американські правоохоронні органи особливо непокоїв «союз шпигунства та жадоби» між російською розвідкою та криміналітетом», пише Associated Press. В березні, наприклад, два найнятих хакери та два службовці ФСБ були звинувачені в кібернападі на Yahoo, проведеному в 2013 році.

«Не легко це охопити, або зрозуміти, але це дуже небезпечно для нашої країни, адже така злочинність має багато аспектів, що відрізняють її від традиційного картелю», - сказав Роберт Андерсон, колишній заступник директора ФБР в коментарі Associated Press.

«Організована злочинність розвивається, - сказав виданню колишній заступник директора ФБР Рон Госко, - те, що вони робили через здирництво, деякі з груп тепер роблять через кібератаки».

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