Спецпрокурор Мюллер розслідує, чи намагався Трамп перешкодити правосуддю

Спеціальний прокурор, який розслідує вплив Росії на вибори в США і її можливі зв’язки з передвиборчою кампанією Дональда Трампа, включив ще і справу, чи намагався президент перешкодити правосуддю.

Про це повідомляють видання The Washington Post, The New York Times i The Wall Street Journal з посиланням на неназваних офіційних осіб, обізнаних зі слідством.

Згідно з повідомленням, у рамках розслідування Роберт Мюллер планує допитати директора Офісу національної розвідки Деніела Коутса, голову Агентства національної безпеки Майка Роджерса і його колишнього заступника Ричарда Леджета.

Як зазначають видання, Леджет написав нотатку, в якій розповів про телефонну розмову Трампа з Коутсом, під час якої президент попросив його публічно заявити, що не було жодної змови між його передвиборчою кампанією і Росією.

За повідомленням видання The Washington Post, Трамп звернувся з подібним проханням у телефонній розмові з Роджерсом.

Голова Національного комітету Республіканської партії Ронна Макденіел назвала повідомлення у WP «безпідставним звинуваченням».

«Немає жодних доказів перешкоджання правосуддю. Чинні і колишні керівники розвідувальної спільноти США повторно заявляли про те, що не було жодних зусиль перешкодити розслідуванню в будь-який спосіб», - йдеться у заяві Макденіел.

У четвер вранці сам Трамп відповів на повідомлення ЗМІ у Twitter.

«Вони придумали фальшиву змову з російською історією, не знайшли ніяких доказів, а тепер вони взялися за перешкоджання правосуддю на базі фальшивої історії. Чудово…»

