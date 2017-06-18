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Дональд Трамп не перебуває під слідством спеціального прокурора – адвокат президента США

Президент США Дональд Трамп не перебуває під слідством спеціального прокурора, призначеного очолити розслідування справи можливого втручання Росії в американські вибори та можливого перешкоджання правосуддю з боку президента. Про це в неділю сказав один з приватних адвокатів Трампа Джей Секулов, що протирічить попереднім словам президента в його твіттері. Секулов заявив про це в інтервю каналам CNN та NBC.

Колишній директор ФБР Роберт Мюллер був призначений спеціальним прокурором для проведення розслідування справи можливого втручання Росії в американські вибори минулого року та звязки оточення президента Трампа з Кремлем. Роберт Мюллер має також встановити, чи перешкоджав Трамп правосуддю, коли звільнив екс-директора ФБР Комі, коли той очолював розслідування цієї справи. За словами Комі, він був звільнений після того, як відмовився припинити розслідування звільненого радника з нацбезпеки Флінна, про що, за його словами, його попросив у приватній розмові президент Трамп. Як стверджував на слуханнях у Сенаті Комі, президент також просив у нього лояльності.

Коментуючи ситуацію у твіттері в пятницю Трамп написав: «Я перебуваю під слідством відносно звільнення Директора ФБР, яке веде людина, яка сказала мені звільнити Директора ФБР. Полювання на відьом!». Слід зазначити, що розслідування проводить Роберт Мюллер, хоча і призначений він був Робом Розенстайном, який за твердженням президента, і рекомендував йому звільнити Комі.

Адвокат Трампа Секулов каже, що твіт президента був лише реакцією на статтю в Washington Post, в якій, з посиланням на неназвані джерела, йдеться про те, що Мюллер працює над тим, щоб встановити, чи перешкоджав Трамп правосуддю, коли звільнив Комі.

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