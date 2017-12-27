Росія звинувачує США у навчанні колишніх бойовиків ІДІЛ у Сирії

Начальник генерального штабу збройних сил Росії генерал Валерій Герасимов звинуватив США у навчанні колишніх бойовиків «Ісламської держави» в Сирії, щоб дестабілізувати країну.

Герасимов висунув таке звинувачення у газетному інтерв’ю, зосереджуючись на американській військовій базі Танф, яка розташована на стратегічній автостраді неподалік кордону з Іраком на півдні країни.

Росія твердить, що база незаконна і що район став «чорною дірою», де без перешкоди ведуть діяльність екстремісти.

Цього року «Ісламська держава» втратила майже всю територію в Сирії та Іраку. Згідно з повідомленням державного інформаційного агентства РИА Новости, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив у середу, що головна частина боротьби з «Ісламською державою» уже закінчена.

Сполучені Штати твердять, що база Танф – це тимчасовий об’єкт, який використовується для навчання партнерських сил для боротьби з «Ісламською державою». Вони відкинули подібні російські звинувачення, кажучи, що Вашингтон відданий справі знищення «ІД» і відмови він надання їм притулку.

Проте генерал Герасимов заявив у середу газеті «Комсомольская правда», що США навчають бойовиків, які були колишніми екстремістами «Ісламської держави», але які тепер називають себе Новою сирійською армією або вживають інших назв.

Він сказав, що російські супутники і дрони виявили військові бригади на американській базі. Герасимов додав, що велика кількість екстреміств і колишніх бойовиків «Ісламської держави» перебуває також на американській базі в Шадалі:

«Практично – це «Ісламська держава». Але вони змінили відзнаки і назву. Їх завданням є дестабілізувати ситуацію», сказав він.

Росія забрала частину своїх військ із Сирії, але Герасимов заявив, що те, що Москва втримує в Сирії бази ВМС і ВПС, означає, що вони готові вести справи на випадок нестабільності.

Дивіться також: Благодійний сезон продовжується: американці знайшли застосування живим ялинкам після свят