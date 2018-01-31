Голова зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін зустрівся з директором ЦРУ Майком Помпео

Згідно з повідомленнями американських засобів масової інформації, у США відбулася зустріч директора Центрального розвідувального управління Майка Помпео з головою Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергієм Наришкіним.

Російські ЗМІ підтвердили, що Наришкін, на якого накладено американські санкції, був одним з членів російської делегації.

Обидві країни підтвердили повідомлення про зустріч Помпео з представниками російської розвідки. Посол РФ Анатолій Антонов заявив, що Наришкін прибув до США для зустрічі з американськими посадовцями.

«Я думаю, що ці розмови були необхідними і дуже корисними. Я певен щодо цього. І, очевидно, Наришкін був тут. Він прибув сюди. Він мав наради зі своїми колегами», сказав Антонов для першого каналу російського телебачення.

«Політика – політикою, а праця є працею», заявив він.

У 2014 році адміністрація президента Обами наклала на Наришкіна санкції. Його прізвище було також в оприлюдненому цього тижня списку Міністерства фінансів серед інших представників політичнолго і ділового світу Росії.

Повідомлення про це надійшло в час, коли Помпео заявив, що, згідно з його передбаченнями, цього року Росія знову втручатиметься у проміжні вибори у США.

Цього тижня адміністрація Трампа заявила Конгресу, що прийнятий торік двопартійний закон про нові санкції проти Росії, вже виконує свою роль, і що поки що немає потреби запроваджувати проти Росії нових штрафних заходів.

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