Тіллерсону у Польщі розкажуть про загрозу від “Північного потоку-2”

Державний секретар США Рекс Тіллерсон завершить тижневе європейське турне візитом до Польщі.

Перед відльотом у п’ятницю увечері з Давоса, де увага зосереджена на промові президента США Дональда Трампа, Тіллерсон мав зустрітися з українським президентом Петром Порошенком.

Варто, щоб Тіллерсон усвідомлював загрози, які пов’язані з тим газопроводом

Речниця Державного департаменту Гедер Науерт сказала на прес-конференції у четвер, що Польща є одним з найближчих союзників Сполучених Штатів з поміж партнерів у НАТО.

Окрім зустрічей з польськими керівниками у Варшаві для обговорення безпеки у регіоні та питань економічної співпраці, Рекс Тіллерсон має взяти участь в церемонії 73 річниці визволення нацистського концентраційного табору Аушвіц в Освенцимі.

Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравєцкі сказав у Давосі напередодні, що у Варшаві з Тіллерсоном обговорюватимуть енергетичні справи і зокрема побудову газопроводу “Північний потік-2”, проти якого виступає низка країн, включно з Україною.

“Варто, щоб Тіллерсон усвідомлював загрози, які пов’язані з тим газопроводом”, - цитує прем’єр-міністра Моравєцкого польська преса.

Опоненти нового газопроводу дном Балтійського моря з Росії до Німеччини наголошують на тому, що Москва отримає додаткові важелі енергетичного тиску на Європу, залежність якої від російського газу зросте.

Росія зможе майже повністю відмовлятися від використання транзитних газопроводів територією України.

Раніше Москва неодноразово використовувала припинення, або скорочення газопостачання у Європу для тиску на Київ.

Польські ЗМІ припускають, що у Варшаві мова також може йти про придбання Польщею американської системи протиракетної оборони “Патріот”.

Державний секретар почав поїздку Європою у неділю з відвідин Лондона, де побував у новій будівлі посольства США, яку відмовився урочисто відкрити президент Трамп.

Але американський президент на зустрічі у Давосі з прем’єр-міністром Терезою Мей у четвер підтвердив, що цього року таки відвідає Велику Британію - вперше за понад рік перебування на посаді.

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