Волкер та Сурков планують переговори на цю п’ятницю

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер планує зустрітись з помічником президента Росії Владиславом Сурковим вже цієї п’ятниці – 26 січня. Про це стало відомо Українській службі «Голосу Америки».

Напередодні нового раунду переговорів з Сурковим, Волкер планує відвідати Україну, як повідомляють деякі джерела.

Зустріч Волкера і Суркова відбудеться в Дубаї.

Під час переговорів сторони обговорять стан конфлікту на cході України, перспективи введення та можливий формат миротворчої місії.

На заваді цим планам може стати обмежений режим роботи уряду США, вважають оглядачі. Фінансування федеральних державних установ припинилося в суботу, після того як Трамп і республіканські законодавці вступили в протистояння з демократами у питаннях імміграції.

Курт Волкер назвав “кроком назад” минулу зустріч з помічником Путіна Сурковим, що відбулась 13 листопада у Белграді. Він наголосив, що Росія була не готова до сприйняття ідеї про введення повноцінної миротворчої місії ООН на Донбасі.

"Це була приязна зустріч і позитивна дискусія, але це був крок назад. Ми побачимо, що буде на нашій наступній зустрічі”, - сказав Курт Волкер про переговори в листопаді.

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