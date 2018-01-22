Чи ставиться Росія серйозно до справи миру на Донбасі? – оцінка експертів США

Цього тижня представники США на переговорах з російськими колегами випробовуватимуть Кремль щодо його позиції стосовно миру в Україні, де бої між урядовими силами та підтримуваними РФ сепаратистами посилюються.

Про це пишуть американські журналісти Джуліан Барнес і Лоуренс Норман у статті у виданні The Wall Street Journal.

Заплановані на кінець тижня переговори будуть першими відколи США оголосили про постачання Києву оборонної зброї і після того, як Росія скасувала пропоновану на грудень двосторонню зустріч. Американські чиновники назвали реакцію Москви на оголошення про поставки озброєння приглушеною. Проте відновлення переговорів, кажуть вони, свідчить про те, що це рішення адміністрації США можливо посприяло поверненню Москви за стіл переговорів.

Існує можливість врегулювання ситуації в Східній Україні, якщо цього захоче Росія

У нещодавніх інтерв’ю, західні дипломатів вказували на те, що поновлення українських мирних переговорів є критично важливим. За їхніми словами, якщо протягом наступних місяців не буде досягнуто домовленості, існує план чинити ще більший тиск на Росію, яка, за твердженням США, озброює сепаратистів, через запровадження додаткових санкцій.

«Існує можливість врегулювання ситуації в Східній Україні, якщо цього захоче Росія», - заявив один американський чиновник.

Американська сторона каже, що її політика стосовно України має на меті переконатися в тому, чи готова Москва піти на конкретні кроки для потепління стосунків із Заходом і послаблення економічного тиску на Москву. Президент Трамп неодноразово висловлював надію на покращення відносин з Росію, проте триваюче насильство на Донбасі досі негативно вплинуло на зусилля в цьому напрямку.

Американські та європейські дипломати скептично ставляться до того, що президент Путін укладе домовленість, зокрема, напередодні березневих президентських виборів

США також тиснуть на Москву дотримуватися договорів про контроль озброєнь і сприяти створенню умов для політичного переходу в Сирії, де Росія втрутилася, щоб захистити президента Башара Ассада в громадянській війні країни.

Американські та європейські дипломати скептично ставляться до того, що президент Путін укладе домовленість, зокрема, напередодні березневих президентських виборів. Проте плановані на цей тиждень зустрічі важливі тим, щоб переконатися, що думає Росія і, чи вона готова вести переговори як тепер, так і після виборів, - кажуть чиновники.

Як стало відомо Українській службі «Голосу Америки», спецпредставник США щодо України Курт Волкер зустрінеться в п’ятницю в Дубаї з представником Путіна Владиславом Сурковим.

Американський генерал Кертіс Скапарротті також планує зустріч зі своїм російським генералом Валерієм Герасімовим в азербайджанському Баку, хоча це не прямо пов’язане з переговорами щодо України.

США і їх головні союзники - в тому числі Канада і Німеччина – хочуть відновити мирний план щодо України, укладений в 2015 році в Мінську. Вони закликають до перебрання контролю міжнародними миротворцями над східним кордоном України з Росією, що, по суті, припинить потік зброї до проросійських сепаратистських сил. Росія постійно заперечує, що вона забезпечує сепаратистів в Україні зброєю та радниками, і каже, що ці регіони і їхні бійці не перебувають під контролем Москви.

США і їх головні союзники - в тому числі Канада і Німеччина – хочуть відновити мирний план щодо України, укладений в 2015 році в Мінську

Чиновники США кажуть, що для виконання такого завдання знадобиться 20 тисяч миротворців.

Росія першою внесла пропозицію щодо миротворців у вересні. Проте Москва хоче розгортання миротворчих сил на лінії розмежування між українськими урядовими силами та сепаратистами, а не між сепаратистами і Росією.

На Заході вважають, що пропозиція Росії щодо миротворців змусить ведення прямих переговорів із сепаратистами, а цього Україна і Захід досі уникали. Західні чиновники також вважають, що це зміцнить позицію сепаратистів і може перетворити українську війну у заморожений конфлікт, схожий на окупацію Росією частин Грузії.

Останніми тижнями бої в Україні посилилися. Торік був найбільш насильницьким з часу спалаху конфлікту в 2014 році.

На Заході не втратили надії на те, що Росія погодиться на варіант, ближчий до їхньої пропозиції щодо розміщення миротворців, в якій вони підуть на вимогу Росії, а саме - щоб Україна відразу не перебрала контроль над кордоном.

Якщо пропозиція щодо розміщення миротворців провалиться, черговий план передбачає підвищення ціни для Росії за її вторгнення на сході України, включно із запровадженням додаткових санкцій

За словами американських чиновників, якщо пропозиція щодо розміщення миротворців провалиться, черговий план передбачає підвищення ціни для Росії за її вторгнення на сході України, включно із запровадженням додаткових санкцій.

Чиновники МЗС Франції і Німеччини відверто говорили про вирішення кризи, яке дозволить ЄС поступово пом’якшити санкції щодо Росії, проте Європейський Союз залишається непохитно на боці України. Минулого місяця Євросоюз знову продовжив до липня економічні санкції проти Москви.

На даний момент, в Європі мало апетиту на посилення тиску на Росію, частково через їхню обережність щодо зусиль України у втіленні реформ і частково тому, що деякі країни-члени ЄС вважають, що санкції є неефективними, аби переконати Росію змінити свої дії в Україні.

Деякі країни хочуть, щоб ЄС розширив свої справи з Москвою, навіть у час збереження щодо неї економічних санкцій, вплив яких на російську економіку, твердять експерти, послабився протягом останніх 18 місяців.

Дивіться також: Уряд США залишається частково зачиненим. Що це означає?