Росія надіслала свої ядерні літаки неподалік узбережжя Японії і Південної Кореї

Російські ядерні літаки здійснили проліт над частинами Тихого океану, Японського, Жовтого і Східно-Китайського морів. У відповідь на це Японія і Південна Корея надіслали свої винищувачі, які відвели непрошених гостей подалі від територіяльних вод цих країн.

Міністерство оборони Росії повідомило, що бомбардувальники Ту-95 пролетіли над нейтральними водами і що їх супроводжували винищувачі Су-35 та літак раннього попередження А-50.

У заяві міністерства не подано загальної кількості літаків, які взяли участь у тому, що названо заздалегідь запланованим прольотом і не подано часу і мети місії.

Бомбардувальники ТУ-95, як сказано, були заправлені під час повітряної місії.

Росія, яка має спільний з Північною Кореєю кордон, повторно висловила занепокоєння з приводу збільшення напруження на Корейському півострові щодо ядерної програму Пхеньяна і планів Японії розгорнути в себе американську систему протиракетної оборони.

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