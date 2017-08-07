Москва намагається відмежуватися від американської платіжної системи

Росія вдається до заходів з метою прискорення процесу зменшення залежності від американської системи платежів і використання долара як платіжного засобу. Про це, за повідомленням інформаційного агентства РИА Новости, повідомив у понеділок заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков.

Це реакція на нові санкції проти Росії, які неохоче підписав президент Дональд Трамп.

Санкції, серед іншого, стосуються енергетичного сектора Росії і накладають обмеження на інвестиції у російські компанії.

«Ми, очевидно, посилюватимемо працю, пов’язану з імпортним замінником, і скороченням залежності від американської платіжної системи, і з доларом як платіжним засобом тощо. Стало життєвою необхідністю, сказав Рябков, в іншому разі ми завжди будемо залежні від них, чого вони й хочуть», сказав він, маючи на думці Сполучені Штати.

Як пише інформаційне агентство Reuters, Росія вже запровадила нову платіжну систему, щоб зменшити залежність від західнихх систем, таких як Visa i MasterCard.

Ці оператори припинили надавати послуги клієнтам одного російського банку після цього, як США наклали санкції на Росію з приводу її ролі в українській кризі, включно з анексією Криму і підтримкою проросійських сепаратистів на Донбасі.

Російська платіжна система відома як «Мир».

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Згідно з російськими даними, в Росії вже видано понад 13,9 мільйона карток, тобто її посідає приблизно 10% населення країни. Власником системи є центральний банк. Ці картки приймають 380 російських банків. Практично всі торговельні пункти і пункти обслуговування приймають ці картки, включно з кав’ярнями, крамницями, ресторанами, бензоколонками. Ними можна також користуватися в підсанкційному Криму, де західні банки не можуть вести фінансових операцій.

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