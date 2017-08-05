Автор заклику не озброювати Україну у США попався на незнанні історії

Майкла Доґерті журналіста американського видання The National Review, який днями опублікував статтю під назвою "Не озброюйте Україну" розкритикували за незнання сучасної історії та предмету про який він взявся писати.

Доґерті вже у другому абзаці свої статті заявив, що анексія Криму Росією відбулась у 2015-му році.

Якщо не знаєш, у якому році Путін вкрав Крим, не коментуй події в Україні

"У 2015-му році, побоюючись, що підтриманий Заходом путч перманентно виведе Україну із сфери впливу Росії, Путін ризикнув, щоб гарантувати збереження Кремлем доступу до Чорного моря, і анексував Крим", - написав Доґерті.

Помилка одразу обернулась зливою критики з боку експертів та журналістів.

"Якщо не знаєш, у якому році Путін вкрав Крим, не коментуй події в Україні. Просто ганебні путінізми у цьому матеріалі", - твітує суперечливий американський військовий експерт Джон Шиндлер, якого називають одним із основних провідників антиросійський настроїв усередовищі американських політичних коментаторів.

"Автор написав про речі, у яких не розбирається", - твітує про статтю Том Ніколс, поважний американський безпековий експерт.

"Я розумію, що видання прагне публікувати різні думки щодо закордонної політики, але навіщо брати таке?", - звернувся до редактора видання National Review, яке опублікувало статтю безпековий експерт, колишній співробітник міноборони США Роберт Карузо.

Стаття журналіста загалом приділяє значну увагу популярним у Росії тезам про міціні історичні зв'язки між Росією та Україною, буцімто належність останньої до сфери впливу Росії і навпаки - слабкість зв'язків Києва із Вашингтоном.

Є кращі шляхи роздратуувати Путіна. Ми маємо усі їх зважити, замість того, щоб озброювати України

"Зрештою Україна знаходиться на периферії інтересів США та Західної Європи навіть, якщо просто зараз дуже хочеться роздратувати Росію. Озброєння України, надання їй напів-членства у НАТО може роздратувати Росію, але також зробить Україну залежною від США. Це також може підштовхнути українських націоналістів піти на якісь дурниці, так само, як Міхеїл Саакашвілі поставив Грузію під загрозу у 2007-му році, коли почав діяти провокативно, відчувши підтримку Заходу", - пише автор.

Ну помилився з роком. Він точно не путініст. Ні США, ні Росія неправі щодо України

"Зараз лідери понад усе хочуть покарати Росію. Але озброєння України потягне за собою ескалацію у відносинах із Росією саме там, де забов'язання США принесуть найменше позитиву і, де їм вірять найменше. Є кращі шляхи роздратуувати Путіна. Ми маємо усі їх зважити, замість того, щоб озброювати України", - відзначає Майкл Доґерті.

Не всі коментатори погодились із тим, що Доґерті неправий у принципі, а помлика кидає на нього тінь.

"Ну помилився з роком. Він точно не путініст. Ні США, ні Росія неправі щодо України", - написав один із читачів.

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