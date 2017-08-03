Росія захищатиме свої інтереси від наслідків американських санкцій

Після прийняття нового пакету американських санкцій проти Москви Росія заявила в четвер, що вона захищатиме свої економічні інтереси.

У середу президент Дональд Трамп неохоче підписав законопроект про нові санкції проти Росії, яка заявила, що цей крок дорівнює повномасштабній торговельній війні і кладе край надіям на кращі відносини з адміністрацією Трампа.

«Ніхто не повинен мати сумнівів, що Росія захищатиме і охоронятиме свої інтереси», – сказав прес-секретар президента Путіна Дмитро Пєсков на зустрічі з репортерами.

Повторюючи офіційну позицію Москви, він сказав: «Ми назагал віримо, що політичка санкцій короткозора, незаконна і безнадійна».

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