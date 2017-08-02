Росію висміюють на Заході за чудернацьку реакцію на нові санкції США

У Twitter підняли на сміх дивне попередження оприлюднене на офіційній Twitter сторінці Російської Федерації у середу.

Через нові санкції Росія погрожує повернутись у середньовіччя

"Хто до нас із санкціями прийде, від санкцій і загине. Ми присвячуємо це відео тим, хто намагається нам зашкодити новими санкціями", - йдеться у тексті супроводі до відео на якому відображено народний фестиваль у російському Зарайську.

На відео опублікованому близько 10-ї вечора за київським часом, відображено реконструкцію середньовічного побуту, лицарі в обладунках того історичного періоду вправляються у володінні зброєю та ін.

Росія офіційно викликала США на лицарський двобій

Як відомо, у середу вранці президент США Дональд Трамп підписав закон про розширення санкцій щодо Росії, Ірану та Північної Кореї.

У своїй письмовій заяві після підписання законодавства, президент Трамп зазначив, що не впевнений в деяких положеннях закону, які можуть зазіхати на повноваження президента, що суперечить Конституції США.

Реакції на відео-відповідь Росії на санкції не забарилась.

"Господи", - ділиться враженнями Ерік Ґеллер, журналіст видання Politico.

"Ти п'яний, іди до дому", - твітує Велі-Пекка Ківіямякі, стратегічний аналітик Finnish Defence Research Agency.

"Накладіть на нас санкції і ми впадемо у Середньовіччя", - інтерпретує повідомлення з Росії канадський політичний аналітик Боб Мюррей.

"Російські катапульти, лучники, лицарі в сяючих обладунках - все це схоже на засоби стратегічного стримування", - твітує Ярослав Трофімов з видання The Wall Street Journal.

"Це сталося. Росія офіційно викликала США на лицарський двобій", - пише Наташа Бертранд з видання Business Insider.

"І це ж твітує офіційна сторінка, яку веде МЗС Росії", - констатує Дженніфер Епстін, кореспондент Bloomberg.

"Через нові санкції Росія погрожує повернутись у середньовіччя", - кепкує собі Джуліан Борґер з впливового видання Guardian.

"Неофедалізм набуває буквальних форм", - жартує Нейт Шенккан з впливової міжнародної організації Freedom House.

"Якби легендарні британські гумористи Monty Python зробили сценку про геополітику між двома ядерними державами...", - коментує відео креатив від Росії Генрі Фой, московський кореспондент видання Financial Times.

"Росія це дивне місце", - пише Ноа Ротман, редактор видання Commentary.

"Мабуть можна вважати кроком вперед те, що країни тепер використовують у якості погроз відео історичних ярмарків, а не війни", - вважає Бен Джейкобс, журналіст видання Guardian.

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