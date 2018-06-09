Кремль: Відень може бути місцем зустрічі президента Трампа з Володимиром Путіним

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що місцем можливого саміту між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом Дональдом Трампом може бути Відень.

Пєсков сказав в суботу, що обидва лідери мали у березні розмову, під час якої згадано про Відень як місце можливолї зустрічі.

Проте Пєсков додав, що поки що не винесено рішення ані про саму зустріч, ані її місце.

Виступаючи в китайському місті Цзіндао, де Путін бере участь в регіональному саміті, Пєсков сказав, що в цій справі «немає конкретних угод або взаєморозуміння і що в цю пору не відбуваються конкретні дискусії на цю тему».

Президент Трамп перебуває в Канаді на щорічному саміті Великої сімки (G7). В суботу ввечері від відбуває до Сінгапуру, де заплановано його зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

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