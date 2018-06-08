У Росії голодує український політв’язень. Світ має звернути увагу – редакційна Washington Post

Присоромити Володимира Путіна та переконати звільнити українця Олега Сенцова закликають світову спільноту автори редакційної статті газети The Washington Post

Минуло чотири роки з часу вторгнення Росії і незаконної анексії нею українського Криму. На цей злочин і його жертви світова спільнота звертає дуже мало уваги. Але, хоробрий активіст і кінорежисер з Криму Олег Сенцов має намір це змінити.

Про нього, його заходи і пропонований план дій для світової спільноти йдеться в редакційній статті впливового видання The Washington Post.

14 травня Сенцов, якого 2015 року Росія засудила до 20 років колонії, звинувативши в тероризмі, оголосив голодування з вимогою звільнити 64 політв'язнів, що перебувають в Росії. У цей перелік він себе не включав.

«У Росії голодує політичний в'язень. Світ має звернути увагу», - пише видання і додає, що якщо ситуація не зміниться, Сенцов може померти просто під час Чемпіонату світу з футболу, який проходитиме в Росії.

Перед тим, яка така трагедія станеться, необхідно присоромити режим Володимира Путіна та переконати його звільнити українця, - заявлять автори редакційної WP.

Ті країни, які відправлять свої команди та вболівальників до Росії на Чемпіонат світу цього літа, тільки посилять престиж Путіна, незважаючи на його зловмисні дії

Вони вказують на те, що після вторгнення в Крим, Росія ввійшла в східну Україну, де вже роками точиться війна і ситуація зайшли в безвихідь. Путіну вже пропонували кілька мождивостей для вирішення конфлікту - усунення російських військових з Донецької та Луганської областей. Проте, він цього не робити не хоче. Натомість, він надалі зловмисно втручається в Україну і західні демократії шляхом кібероперацій та актів насильства. Автори наводять приклад нещодавньої спроби вбивства колишнього агента розвідки Росії і його доньки у Британії.

«Ті країни, які відправлять свої команди та вболівальників до Росії на Чемпіонат світу цього літа, тільки посилять престиж Путіна, незважаючи на його зловмисні дії», - йдеться в редакційній видання WP.

Отож, за словами авторів, політичні лідери мають принаймні докласти зусиль до того, щоб переконати російського президента звільнити українського режисера та решту українських ув'язнених.

Україна запропонувала Москві план обміну Сенцова та кількох інших українських в'язнів на 23 росіян, і Володимиру Путіну краще було б погодитися на нього, - радять російському президенту в редакції The Washington Post.

«В інакшому випадку він може опинитися у ситуації, в якій йому доведеться пояснювати причини загибелі чоловіка, що не мав би опинитися в його країні і, ба більше, не мав би бути ув'язнений у ній», - зазначають автори редакційної статті WP.

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