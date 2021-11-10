Москва радить домовлятися з Лукашенком, покладаючи на ЄС відповідальність за мігрантів у Білорусі

В той час як Польща звинуватила Росію у причетності до створення кризи з мігрантами на білорусько-польському кордоні, а ЄС працює над новими санкціями проти режиму Лукашенка, у Москві кажуть про відповідальність Європи.

Російські офіційні представники заявляють, що саме країни Заходу винні у тому, що вони стали надто привабливими для людей в інших країнах.

За словами російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова Європа «довгі роки пропагувала й рекламувала свій спосіб життя» та «нав’язувала демократію» іншим країнам, а тому, зауважив він, повинна «відповідати за свої вчинки».

Заява російського посадовця пролунала в той день, коли польський прем’єр-міністра Тадеуш Мазовецький сказав, що криза на кордоні створена білоруським режимом, але керована з Москви.

«Цей напад, який здійснює Лукашенко, має свого організатора в Москві, ним є президент Путін», – заявив Моравецький на засіданні польського парламенту.

Обмін звинуваченнями відбувається на тлі драматичних подій на кордоні Білорусі з Польщею, де принаймні 2 тисячі мігрантів, які прибувають у Мінськ літаками переважно з Іраку та з інших країн, намагаються перейти з Білорусі на польську територію.

Багато з них кажуть, що хочуть просити притулку в країнах ЄС зокрема в Німеччині.

Через напруженість на кордоні сусідня Литва також оголосила надзвичайний стан.

Про збільшення спроб переходу корону з Білорусі повідомляла і Латвія.

Криза розрослася після того як Європейський Союз, США й інші країни, зокрема Україна, назвали фальсифікованими білоруські вибори у серпні 2020 року, в результаті яких Олександр Лукашенко проголосив себе президентом на шостий термін.

ЄС та інші західні країни розширили санкції проти білоруської влади після ув’язнення білоруських опозиційних діячів та придушення мирних демонстрацій у Білорусі.

Підштовхування до переговорів

У Москві гостро заперечили заяву ЄС, що становище з мігрантами на білоруському кордоні штучно створене, і що криза є «гібридним нападом».

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров, коментуючи журналістам у Москві кризову ситуацію з тисячами мігрантів на кордонах Білорусі з країнами ЄС, заявив, що Євросоюз повинен йти на домовленості з Лукашенком.

Лавров намагався прирівняти ситуацію в Білорусі, розташованої далеко від зон конфліктів, до ситуації в Туреччині, яка отримує від ЄС допомогу, щоб давати раду біженцям зокрема з сусідньої з Туреччиною Сирії.

За даними ООН в Туреччині перебувають 3,7 мільйона сирійців і майже 400 000 шукачів притулку з інших країн.

Між Туреччиною і Євросоюзом неодноразово спалахувала напруженість, коли уряд турецького президента Реджепа Ердогана демонстративно дозволяв значним кількостям мігрантів рухатися до ЄС зокрема до кордонів Греції.

Заяви Лаврова пролунали напередодні нових нарад у Москві білоруського міністра закордонних справ Володимира Макея на тлі кроків Олександра Лукашенка до того, що Росія і Білорусь називають створенням «союзної держави».

Однією з тем цих переговорів білоруського посадовця з російськими колегами названо «взаємодію Росії і Білорусі на міжнародних майданчиках».

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