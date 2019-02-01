Німецькі пропелери на російських військових безпілотниках

Німецька газета Bild повідомляє про можливе порушення європейських санкцій накладених на Росію у випадках використання виготовлених у Німеччині пропелерів на російських безпілотних літальних апаратах військового призначення.

Автор статті Джуліан Репке вказує, що німецькі пропелери були виявлені на моделях російських безпілотників “Гранат”, “Тахіон”, “ZALA”, “Груша” та “Орлан”, які використовуються для фото й відео розвідки, а також для координації артилерійського вогню.

Репке пише, що урядова служба Німеччини, яка відповідає за санкції, визнала, що пропелери можуть належати до категорії товарів військового, або подвійного призначення, а отже підпадати під санкції запроваджені ЄС щодо Москви після захоплення Росією Криму та спалаху війни на Донбасі 2014 р.

У той час як німецька урядова служба у відповіді газеті Bild не назвала вказані приклади фактом порушення санкцій, представники кількох німецьких компаній сказали, що вони шоковані ознаками використання їхніх виробів російськими військовими.

Німецькі виробники повідомили, що їхні пропелери призначені ентузіастам авіамоделювання та іншим виробникам маленьких літальних апаратів і ті деталі можна легко придбати з будь-якої країни Європи.

Російські безпілотники у війні проти України

Українські військові повідомляють, що за час бойових дій на сході України неодноразово фіксували випадки застосування російських бойових безпілотних літальних апаратів.

Одним з останніх прикладів українська армія назвала випадок 23 січня 2019 року, коли на півдні Донецької області поблизу узбережжя Азовського моря був виявлений і примусово приземлений російський безпілотний літальний апарат.

У повідомленні на сторінці Facebook Операції об'єднаних сил, яке супроводжується відео, сказано, що це апарат російського виробництва “Гранат-2”, який належить до типу, який “активно поставляється до незаконних збройних формувань так званих ЛНР та ДНР. Використовується для проведення розвідки та коригування вогню артилерії”.

На відео видно, що даний апарат має пропелер з маркою німецької компанії aero-naut Modellbau GmbH & Co.KG.

Bild цитує генерального менеджера aero-naut, який наголосив, що компанія продає свої вироби лише крамницям та іншим постачальникам деталей для авіамоделювання і підкреслив, що виробник не має “контактів з військовими чи державними організаціями”.

Керівник іншої німецької компанії також наголосив, що вона у жодному разі не співпрацювала б російськими військовими.

Газета повідомляє, що Київ вже звернувся до Берліна з проханням розслідувати канали, якими компоненти для військових безпілотних літальних апаратів потрапляють у Росію.

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