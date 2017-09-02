Пожежників не пустили на територію консульства РФ в Сан-Франциско

За рішенням влади США, дипломати повинні звільнити будівлю до 2 вересня

Співробітники Генерального консульства Російської Федерації в Сан-Франциско не пустили пожежників на територію дипмісії.

У п’ятницю увагу мешканців прилеглих будинків привернули густі клуби чорного диму, які несподівано повалили з труби на даху будівлі. Прибулу на виклик пожежну бригаду зустрів один із співробітників дипмісії, який відмовився пустити пожежників на територію консульства. Кореспондент агентства АР, що став свідком розмови, повідомляє, що поява клубів диму дипломат пояснив тим, що співробітники генконсульства «спалюють непотрібні речі в каміні».

Прес-секретар пожежної служби Сан-Франциско Мінді Таламадге розповіла, що вдень в п’ятницю в чергову службу надійшов дзвінок одного з місцевих жителів, і на місце події для перевірки була вислана бригада пожежників.

«Дим був викликаний тим, що в консульстві розпалили камін, – сказала вона, уточнивши, що вдень у п’ятницю температура повітря в Сан-Франциско склала 35 градусів Цельсія. – Це не було випадковістю, вони щось спалювали».

Напередодні Держдепартамент оголосив про те, що до 2 вересня Росія повинна закрити чотири дипломатичні об’єкти в Сполучених Штатах. У Сан-Франциско повинні бути звільнені будівлю Генерального консульства РФ і резиденція глави дипмісії. Згідно з рішенням влади США, ці будівлі не можуть бути використані для роботи, пов’язаної з виконанням дипломатичних функцій.

«Вони можуть (ці будівлі) продати, можуть обслуговувати і охороняти», – коротко відповів на запитання про майбутнє російської власності в Сан-Франциско високопоставлений співробітник адміністрації США.

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