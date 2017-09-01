Росія обіцяє «жорстко відповідати» на кроки США, які завдають їй шкоди

Глава російського МЗС виступив з цим попередженням через день після оголошеного рішення Вашингтона закрити консульство РФ в Сан-Франциско





Росія пообіцяла в п'ятницю «жорстко відповідати» на кроки Сполучених Штатів, які завдають їй шкоди, але не назвала, що конкретно вона має на увазі.



Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров виступив з цим попередженням через день після оголошеного рішення Вашингтона закрити консульство Росії в Сан-Франциско і два інші дипломатичні об'єкти у Вашингтоні і Нью-Йорку.



«Ми будемо жорстко відповідати на ті речі, які завдають нам шкоди, і які продиктовані лише бажанням зіпсувати наші відносини зі Сполученими Штатами», - сказав Лавров у п'ятницю.



У четвер США оголосили про вимогу протягом 48 годин закрити російське консульство в Сан-Франциско, а також дипломатичні об'єкти у Вашингтоні і Нью-Йорку, що ще більше загострило напруженість у відносинах між двома країнами.



В адміністрації президента США Дональда Трампа цей крок назвали відповіддю на «немотивовану і шкідливу» вимогу Москви скоротити штат американської дипмісії в РФ.



«Ми тільки вчора вночі отримали подібну ноту, займаємося цим. Відреагуємо, як тільки закінчимо цей аналіз», - заявив Лавров.



Він підкреслив, що обмін санкціями був ініційований не Росією, а адміністрацією екс-президента Барака Обами «з тією метою, щоб підірвати російсько-американські відносини і не дозволити президенту США Дональду Трампу вийти на цю стадію свого президентства з конструктивними пропозиціями, щоб максимально ускладнити виконання ним своїх передвиборчих заяв про необхідність нормалізувати відносини з Росією».



«Президент Трамп і зараз ці заяви повторює. Президент Росії Володимир Путін неодноразово говорив, що і ми в цьому зацікавлені, - додав він. - Ми до цього готові. Розмова на цю тему продовжиться, незалежно від того, коли і як ми відреагуємо».



Разом з тим Лавров підтвердив зацікавленість Росії в конструктивному діалозі з США.



«Як не раз говорив президент, ми не шукаємо сварки з цією країною. Ми були завжди дружньо налаштовані до американського народу, відкриті і зараз для конструктивної взаємодії там, де це відповідає російським інтересам, - сказав міністр. - Щиро хочемо, щоб двостороння політична атмосфера стала нормальною. Але, як ви знаєте, для танго потрібні двоє, - підкреслив Лавров. - Поки, на мій погляд, наші американські партнери виконують індивідуальний брейк-данс».

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