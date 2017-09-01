Чи могла Україна зберегти ядерну зброю? (Огляд преси)

Газета «День» у статті «Чи могла Україна зберегти ядерну зброю?» аналізує – наскільки доречним було рішення Києва позбутись ядерної зброї. Чи змогла б її присутність унеможливити агресію Росії проти України. І чи можна її сьогодні відновити. Експерт видання переконує, щодо ядерного роззброєння потрібно було підійти більш раціонально і зважливо. Хоча на Київ тиснули і Захід, і Росія, але не було обмежень у найближчі роки щодо зняття цієї зброї з експлуатації, відповідно можна було б вести переговори і торгуватися, тобто в обмін на роззброєння отримати кращі гарантії безпеки. Також Україна могла б вимагати надання більшої фінансової допомоги. Плюс виторгувати для себе й інші дивіденди. Наприклад, зразки високоточної неядерної зброї, ракетні носії, які не підпадають під міжнародні угоди, зокрема ракети дальністю до 500 кілометрів. Такі ракети державі дуже потрібні, наголошує газета.

До кінця вересня президент внесе кандидатуру на голову Нацбанку. Вже є два претенденти – банкіри, рівновіддалені від політичного впливу, інформує «Газета по-українськи». Видання наголошує, що НБУ має керувати незаангажований професіонал. Він повинен не мати стосунку до жодної бізнес-структури. Зараз перед Нацбанком стоять три головні завдання: забезпечити стабільність гривні, доступ до кредитів, зробити банківську систему країни надійною. Гонтарева з цими завданнями не впоралась, переконують експерти «Газети по-українськи». Докладніше про майбутнього голову Нацбанку йдеться в публікації «Гонтареву замінить лояльний до Порошенка банкір».

А в матеріалі «Генеральна прокуратура купує 17 автівок» «Газета по-українськи» коментує марнотратство відомства, яке витрачає кошти на надто дорогі позашляховики «Тойоти Ленд Крузер». «Державним структурам необхідно бути скромнішими у потребах. Усім зручно їздити дорогими авто. Але у держави є купа потреб, куди варто спрямовувати кошти. Приміром, у фонд для зменшення енергозалежності України», – наголошують експерти видання.

Газета «Україна молода», коментуючи видворення з території України російської журналістки Курбатової, зазначає, що за останні три роки за антиукраїнську діяльність з території України «попросили на вихід» всього лише 12 кремлівських журналістів. Це – крапля в морі, якщо врахувати, що на території України їх працює у рази більше, наголошується у статті «Дали по рупору».

«Бюрократи проти нафтовиків, або Чому «Укрнафта» змушена консервувати родовища і скорочувати штат». У статті під таким заголовком кореспондент «Голосу України» намагається розібратися, хто і для чого продовжує штучно нищити нафтовидобувну галузь. Йдеться про непродовження Держгеонадрами ліцензій на видобуток нафтопродуктів. А поки триває бюрократична тяганина, бюджети недоотримують солідні суми, констатує парламентська газета.

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