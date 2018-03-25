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Україна

Україну розрекламували "надлишком" красивих жінок та цінами на цигарки майбутнім пасажирам Ryanair у Великій Британії

Як відзначає впливове британське видання The Economist, на сьогодні лише 5% українців можуть дозволити собі розкіш повітряних перельотів

Британське видання The Sun з нагоди запуску нових маршрутів лоукостера Ryanair до України розповіло своїм читачам про привабливі ціни на алкоголь, цигарки та готелі у країні та про "надлишок" красивих жінок. Як відзначає видання, Україна вже тривалий час користується популярністю серед британців обох статей, як місце проведення холостяцьких вечірок напередодні одруження/заміжжя.

Як раніше повідомили українські ЗМІ, найбільший лоукост-перевізник Європи Ryanair прийшов до України. Рейси почнуться з жовтня.

"Рішення лоукостера є чудовою новиною для цієї східноєвропейської країни, яка знаходиться на межі гуманітарної кризи завдяки 5-річному конфлікту з Росією", - пише The Sun.

"Британцям, які спокусяться дешевими польотами, сподобаються і ціни, які вони зустрінуть всередині країни. Минулого року індекс вартості пива GoPro Beer Price Index зафіксував, що середня ціна пива в Україні становить 1.15 фунта, а в окремих місцях пиво можна придбати і всього за 50 пенсів. Обід із трьох став у ресторані середнього рівня коштує близько 15.26 фунтів, а пачка цигарок Marlboro - 79 пенсів. Номер у 3-зірковому готелі можна знайти і за 15 фунтів за ніч, а ліжко у хостелі вартує від 3 фунтів", - розписує принади України британське видання.

Дешевші квитки від Ryanair не лише дадуть українцям змогу піднятись у повітря, але і пов'яжуть країну тісніше із ЄС, куди ведуть усі нові маршрути
The Economist

Середня вартість квитка Ryanair для України, як повідомляє Українська служба Бі-Бі-Сі, буде нижче 40 євро, а на початку навіть 10 євро. Квитки з Києва до Барселони на 31 жовтня в одну сторону коштують приблизно 40 євро. На сайті компанії повідомляється, що з нагоди початку роботи нових маршрутів компанії в Україні, до 26-го березня компанія пропонує квитки на низку маршрутів за ціною від 19.99 євро.

Як відзначає впливове британське видання The Economist, на сьогодні лише 5% українців можуть дозволити собі розкіш повітряних перельотів. Дешевші квитки від Ryanair не лише дадуть їм змогу піднятись у повітря, але і пов'яжуть країну тісніше із ЄС, куди ведуть усі нові маршрути.

"Це зовсім непогано у час, коли Росія робить все, щоб затягнути Україну назад до своєї сфери впливу", - відзначає The Economist.

Між тим стаття видання The Sun наводить коментар про привабливість України одного із організаторів відпочинку для британців в Україні, включно із холостяцькими мандрами для представників обох статей.

Головна причина, через яку хлопцям подобається в Україні полягає у тому, що жінки тут одні із найкрасивіших у світі і їх тут надлишок
The Sun наводить слова організатора мандрів в Україні

"Хлопці вже давно подорожують до України не лише за холостяцькими вечірками, але і щоб підтримати британські футбольні команди у різних змаганнях. Головна причина, через яку хлопцям подобається в Україні полягає у тому, що жінки тут одні із найкрасивіших у світі і їх тут надлишок", - наводять слова Тоні у The Sun.

У виданні також попередили британців, що "хоча ситуація у Києві та інших місцях за виключенням Донецька та Луганська загалом спокійна, публічні мітинги можуть перерости у насильство без будь-яких попереджень".

Низький рівень життя переважної більшості населення України є однією із причин того, що за країною протягом тривалого часу тримається імідж пункту призначення для т.з секс-туризму. Ситуація по різному сприймається в українському суспільстві і часто дискутується не як соціально-економічна проблема, а з точки зору "іміджу" держави, ідентичсності, "норм" поведінки, які приписуються статям та ін.

У листопаді 2017-го року народний депутат Анна Романова, голова підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності Верховної Ради, писала на сторінках "НВ", що через відсутність правильного туристичного брендингу України відбулося стихійне формування специфічної туристичної привабливості. І ця стихійна репутація в своїй основі несе подорожі за красивими і невимогливими (якщо не сказати легкодоступними) жінками.

"Репутація країни як зони дешевого (безкоштовного) "секс-туризму" – шкодить туристичній індустрії, іміджу України та українок. Адже імідж дешевої дестинації легкодоступних жінок – приваблює відповідний контингент. Як сніжний ком. Що далі, то важче буде позбутися такого ярлику", - відзначала нардеп, приділяючи чомусь особливу увагу туристам із Туреччини.

Виходом із ситуації нардеп побачила формування "сильного бренду "Україна", що грунтується на нашій історії, духовності та традиціях".

Натомість правозахисників в Україна турбує не захист "іміджу" України, а власне осіб, які займаються проституцією, які перебуваючи за межами закону (проституція заборонена - прим. ГА) стають жертвами, як злочинців так і корумпованих правоохорнців.

Як відзначає "Німецька хвиля" з посиланням на ГО "Альянс громадського здоров'я", в Україні нараховується щонайменьше 80 тисяч секс-працівників.

Директор з політики та партнерства "Альянсу" Павло Скала розповів "Німецькій хвилі", що українські правоохоронці користуютья нелегальним статусом секс-працівників в Україні, щоб шантажувати їх.

"Про необхідність приведення проституції до правового поля останнім часом говорять навіть правоохоронці, визнаючи причетність своїх співробітників до корупції в цій галузі. Торік про це заявляв зокрема тодішній виконуючий обов’язки голови Нацполіції, а нині заступник голови МВС Вадим Троян. Про можливість легалізації казав і радник міністра внутрішніх справ, нардеп Антон Геращенко, хоча на його думку це питання має бути обговорено на загальнодержавному референдумі. ", - відзначає "Німецька хвиля".

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    Олексій Кузьменко

    Коли я представляю себе людям, яким хочу сподобатись, кажу, що вільно сідаю на шпагат. Після цього додаю (якщо ще є кому), що я журналіст-розслідувач. Обидві тези – майже правда. У відповідь мене, буває, питають, чи я пишу про спортивну гімнастику.

    Журналіст, синхронний перекладач у команді Української служби. Людина з фантастичною пам’яттю щодо того, хто винен мені гроші, а також усіляких фактів, які мене цікавлять. Затятий фізкультурник, бігун, колекціонер кіно-плакатів та власник низки музичних інструментів, на яких не вмію грати.

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