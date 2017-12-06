"І Порошенко і Саакашвілі шкодять Україні у даній ситуації" - західні експерти розділились в оцінці подій у Києві

У ситуації, яка скалась навколо екс-президента Грузії, опозиційного українського політика Міхеіла Саакашвілі немає правої сторони. Про це заявив Максим Еріставі, впливовий український журналіст-міжнародник, дослідник аналітичного центру Atlantic Council у Вашингтоні.

Створено враження, що президентська адміністрація одночасно і схильна діяти силовими методами, і не здатна компетентно це робити

"Арешт Саакашвілі це захоплююче вищовище, але він не повинен відволікати від наступу президентської адміністрації на НАБУ, єдиний незалежний антикорупційний орган України. Те, що відбулося у вівторок, це спроба Порошенка та його підлеглих у ГПУ та СБУ відволікти увагу. Водночас ми можемо вже зараз оцінити, що Порошенко готовий вчинити щодо своїх противників напередодні виборів 2019 року по мірі втрати президентом громадської підтримки. У нинішній ситуації немає правої сторони. Обоє послаблюють правоохоронну систему України - Порошенко тим, що використовує правосуддя в особистих цілях, а Саакашвілі - тим, що підриває легітимність правоохоронців", - відзначив Еріставі.

Огляд думок низки знаних міжнародних експертів, які спеціалізуються на подіях в Україні, підготував дослідницький центр Atlantic Council.

Майкл Карпентер, колишній заступник помічника глави Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами, а нині директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті:

"Конфлікт між Саакашвілі та владою України вигідний лише Росії. Саакашвілі проник до України за сумнівних обставин, але його справа має бути вирішена за законом, а не силою".

Україна веде дві війни - проти Росії та проти корупції - ще одна проти себе самої - їй не потрібна

Айварас Абромавичус, колишній міністр економіки та торгівлі України:

"З огляду на відсутність вироків щодо дуже корумпованих колишніх та чинних посадовців, звинувачення на адресу Саакашвілі завжди здаватимуться політично мотивованими: Захід знову відчує здивування та розчарування з приводу пріоритетів лідерів України".

Пітер Дікенсон, видавець журналу Business Ukraine:

"Якщо скласти до купи звинувачення проти Саакашвілі з тим, як правоохоронці провели арешт, а пізніше натовп звільнив політика - отримаємо потужний іміджевий удар по президенту України Петру Порошенку. Створено враження, що президентська адміністрація одночасно і схильна діяти силовими методами, і не здатна компетентно це робити. Загалом прихильники України на Заході будуть розчаровані, а критика країни посилиться".

Джон Гербст, колишній посол США в Україні:

"Новини з Києва неприємні для всіх друзів України. Україна веде війну проти Росії у Донбасі і потребує миру та реформ всередині. Провідні політики повинні вирішувати свої суперечки гідно і з повагою до національних інтересів країни. Нелегко зрозуміти суть звинувачень та контрзвинувачень, які кружляють Києвом. Але всі політики та партії мають працювати, щоб досягнути миру, і повинні уникати кроків, які ставлять під загрозу мир та реформи".

Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні:

"Україна веде дві війни - проти Росії та проти корупції - ще одна проти себе самої - їй не потрібна. Українська армія стримує росіян; українці вимагають чесного уряду; політики мають дозволити виборцями визначати, хто саме буде очолювати країну".

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