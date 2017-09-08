Саакашвілі має намір в неділю повернутися в Україну

Юлія Тимошенко їде до Польщі, щоб продемонструвати підтримку політичного конкурента





Екс-президент Грузії і колишній губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі не збирається міняти свої плани і має намір 10-го вересня повернутися в Україну. Зокрема, він збирається в'їхати в Україну разом з членами Європарламенту, а також журналістами і своїми прихильниками з Польщі через пропускний пункт «Краковець» у Львівській області.



«Я маю кілька легальних шляхів, щоб перетнути кордон», - заявив Саакашвілі 8-го вересня на прес-конференції у Варшаві, при цьому він не надав деталей, заявивши, що не бажає «розкривати всі карти» щоб, як він сказав, українська влада «трохи похвилювалась».



У той же час, колишній губернатор Одеси заявив, що в даний час, подорожуючи «по всьому світу», він використовує український паспорт.

«І ніде у мене не виникало проблем», - зазначив екс-губернатор Одеси.



Як стверджує Саакашвілі, після того як він оголосив про свій приїзд, українські власті зробили «безпрецедентні» заходи для зміцнення кордону на даному КПП.



«Це показує тільки одне, що вони мене дуже бояться ... Бояться тому, що я користуюся підтримкою в Україні; Бояться тому, що в найбільшій країні Європи у мене є самий зростаючий рейтинг і тому зі мною вчинили так несправедливо», - вважає Саакашвілі.



Примітно, що 8-го вересня державна прикордонна служба України заявила, що в неділю доступ журналістів до пункту пропуску «Краковець» буде обмежений з метою уникнення «додаткових ризиків виникнення конфліктних ситуацій і інших провокацій».

«Всі коментарі щодо даної теми можна буде отримати поруч з пунктом пропуску, де буде облаштовано майданчик для комунікації», - заявляють у відомстві.



Як стверджує Саакашвілі, на кордоні у КПП «Краковець» його будуть зустрічати українські прихильники. Одночасно голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вже підтвердила, що 10 вересня поїде до Польщі, щоб його підтримати.



«Він 10 вересня збирається просто мирно прийти і пред'явити лист, де є підстави того, що він має право жити в Україні навіть якщо його позбавили громадянства. І він має право піти в український суд і з'ясувати: його чесно позбавили громадянства чи ні. Я хочу поруч з ним стати, незважаючи на те, що ми політичні конкуренти, для того щоб показати, що політична конкуренція не може використовувати всі брудні методи політичних репресій, які зробив діючий президент стосовно колишнього президента Грузії», - заявила Тимошенко українським ЗМІ.



У свою чергу Саакашвілі зазначив, що незважаючи на підтримку Тимошенко, вони не планують створення спільної політичної сили.



«Коли мова йде про захист прав українців, то зараз потрібно проявити солідарність», - заявив 8-го вересня Саакашвілі на прес-конференції у Варшаві.

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