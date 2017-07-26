Позбавлення Саакашвілі громадянства України "не піддається розумінню" - західні коментатори

Найбільше зміна, яка відбулась з часу, коли Порошенко надав Саакашвілі українське громадянство - це перетворення останнього з політичного союзника на опонента із власною партією

Інформація про позбавлення колишнього губернатора Одеської області, екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі українського громадянства спантеличила західних коментаторів.

Як відомо, на сайті Державної міграційної служби оприлюднено повідомлення про те, що "президентом видано указ про втрату громадянства України. Припинення громадянства України у випадках, передбачених законом, є конституційною нормою".

"Несподіваним рішенням, яке не піддається розумінню, Порошенко прибрав політичного опонента, борця з корупцією, за рік до парламентських виборів", - твітує сьогодні Дмітрі Закс, журналіст агенції новин France Presse.

"Президент України позбавив громадянства колишнього президента Грузії та старого критика Путіна Саакашвілі. Це досить складно зрозуміти", - твітує журналіст-розслідувач Сі-Ен-Ен Саймон Островський.

"Я щойно написали новину про позбавлення Саакашвілі громадянства України і не знаю, як її розуміти", - ділиться журналістка видання Foreign Policy Емілі Тамків.

"Українська правда" повідомляє, що у Державні міграційній службі заявили, що підстави для втрати громадянства України перелічені у ст.19 закону України "Про громадянство України".

"Як вказується у повідомленні, до таких підстав, зокрема, належить добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досягнув повноліття, або набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього закону - внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів", - пише УП.

Низка коментаторів при цьому звертають увагу на те, що Саакашвілі є критиком української влади.

17-18 липня Петро Порошенко відвідував Грузію, де місцеві ЗМІ питали його про екстрадицію Саакашвілі, проти якого в країні порушено кілька кримінальних справ. Його звинувачують у розтраті держкоштів і перевищенні службових повноважень.

В Україні було відомо про дані справи і на час набуття Саакашвілі громадянства - звертають увагу на Заході.

"Найбільше зміна, яка відбулась з часу, коли Порошенко надав Саакашвілі українське громадянство - це перетворення останнього з політичного союзника на опонента із власною партією", - пише Ян Бейтсон, журналіст низки західних видань, який спеціалізується на висвітленні подій в Україні.

Професор політології університету Baylor у Техасі, Сергій Куделя, навіть згадав, що історично політичні опоненти президентів України зазнавали гіршої долі ніж позбавлення громадянства.

"Позбавлення громадянства опонента в особі Саакашвілі це гуманніше рішення, ніж вбивство, чи ув'язнення. Чи не так, пане Порошенко? ", - твітує Куделя.

Натомість інші коментатори цікавляться, чи повернеться екс-президент Грузії на постійне проживання до району Брукліну в Нью-Йорку, де він мешкав після того, як вимушений був залишити Грузію.

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