Не чекайте обурення Заходу через Саакашвілі - лондонський політолог

Позбавлення Міхеїла Саакашвілі українського громадянства навряд чи визве бурхливу реакцію офіційних осіб на Заході. Таке припущення у четвер висловив Александр Кларксон, експерт-міжнародник, викладач Королівського коледжу у Лондоні.

"Саакашвілі роздратував настільки багатьох людей, що я буду здивований, якщо матиме місце значне обурення", - відзначив експерт у своєму Twitter.

Раніше колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт, заявив у Twitter, що "позбавлення політичних ворогів громадянства суперечить усім принципам".

Загалом, попри те, що численні оглядачі на Заході зустріли позбавлення Саакашвілі громадянства із здивуванням, офіційних реакцій на останній розвиток подій з боку офіційних осіб на Заході досі не спостерігалось.

Кларксон також звернув увагу на те, що у самій Україні, попри значні дискусії онлайн, позбавлення Саакашвілі громадянства не вилилось у акції на його підтримку.

"Байдужа реакція багатьох українців на цю подію, не є обнадійливою для Саакашвілі", - також твітував експерт.

Натомість інші оглядачі відзначають, що позбавлення Саакашвілі громадянства навпаки опосередковано сприяє політику, який до останніх подій перебував на узбіччі політичних процесів в Україні.

"Легко зрозуміти, чому Порошенко втомився від Саакашвілі, але позбавлення громадянства кидає останнього в центр політичного життя, хоча до цього він був маргіналізованим", - твітує Ян Бейтсон, журналіст низки західних видань, який спеціалізується на висвітленні подій в Україні.

Український журналіст Гоша Тихий, який співпрацює із німецьким ARD відзначає з цього приводу у Twitter:

"Вчинок щодо Саакашвілі неправильний, але так само неправильно змальовувати його, як великого супротивника чи ворога Порошенка. Відповідно до останнього опитування його рейтинг становив 1,4%".

Як далі розвиватиметься політична доля Саакашвілі після позбавлення громадянства України? Якої реакції Заходу очікуєте Ви? Розкажіть нам у коментарях!

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