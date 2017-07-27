Саакашвілі: Трамп має підстави говорити про втручання з України у вибори у США

Міхеїл Саакашвілі заявив в інтерв'ю американському каналу CNN, що його нинішні проблеми в Україні зумовлені його опозицією до влади олігархів та корупції.

"Ці дії були абсолютно протизаконними. Я не шукаю допомоги ні від кого. Я перебуваю у США з моєю родиною, члени якої є громадянами США. Це родина мого дядька і вони мешкають тут вже 40 років", - заявив Саакашвілі каналу, коментуючи обставини навколо позбавлення його громадянства України.

"Мене позбавили громадянства з тих самих причин, через які я отримав проблеми із Путіним: я виступив проти його олігархічного, корумпованого режиму", - підкреслив екс-президент Грузії.

Саакашвілі наголосив, що є патріотом України, а громадянство України прийняв від Порошенка, тому що вважав того "також відданим реформам".

Світ має віддати українцям належне за їх героїчнй спротив, але з іншого боку президент Трамп мав рацію. Мають місце брудні ігри, розпочаті деякими українськими олігархічними колами

"Проблема у тому, що лідери України обрали шлях, подібний до загального у регіоні - олігархи, корупція, захоплення ресурсів, придушення демократії. І через це я став одним із його провідних опонентів. Позбавивши мене, абсолютно протизаконно мого громадянства, з порушенням Конституції України та міжнародних законів, він по суті намагається позбутись одного із провідних опонентів. Але мене надихає бурхлива реакція в Україні, підтримка з боку громадянського суспільства та інших опозиційних груп, моєї власної партії, яка швидко зростає в Україні", - сказав екс-губернатор Одеської області.

Саакашвілі також наголосив, що вірить, що Україна переможе у війні із Росією, стримає її, обере стабільно прозахідний курс, стане ще сильнішим союзником США.

Твіт президента Трампа щодо України - це велика ціна, яку Україна має сплатити за некомпетентність своїх лідерів та підкилимні ігри

"... але щоб зробити це, їм доведеться позбавитись подоби радянських олігархів та підкилимних домовленостей, брудних ігор, як всередині країни, так і за її межами", - заявив Саакашвілі.

У ході інтерв'ю Саакашвілі також прокоментував нещодавню заяву президента США Дональда Трампа у Twitter, у якій той звернув увагу на інформацію ЗМІ про буцімто спроби уряду України у 2016-му році зменшити шанси Трампа на перемогу на виборах президента.

"Президент Трамп, наприклад, сказав щось про Україну. Ми в Україні цінуємо підтримку народу України з боку США. Ми воюємо з росіянами. Світ має віддати українцям належне за їх героїчний спротив, але з іншого боку президент Трамп мав рацію. Мають місце брудні ігри, розпочаті деякими українськими олігархічними колами", - заявив Саакашвілі, але був обірваний наступним запитанням ведучої.

Цієї теми стосувався і згаданий вище коментар Саакашвілі про "підкилимні домовленості, брудні ігри, як всередині країни, так і за її межами".

Саакашвілі вже торкався теми закидів Трампа на адресу України. 26-го липня екс-президент Грузії заявив наступне у своєму Twitter:

"Твіт президента Трампа щодо України - це велика ціна, яку Україна має сплатити за некомпетентність своїх лідерів та підкилимні ігри".

Як відомо, 25-го липня президент США Дональд Трамп звинуватив Київ у спробах перешкодити його обранню та підтримати Гілларі Клінтон. Він також розкритикував міністра юстиції Джеффа Сешнса за небажання розслідувати «злочини» Клінтон.

Про це президент Трамп написав у Twitter. В одному з своїх твітів Трамп згадав «українські спроби саботувати кампанію Трампа».

Трамп переконаний, що міністр юстиції країни займає «ДУЖЕ» слабку позицію в питанні розслідування правопорушень Клінтон - використання приватної електронної пошти та «витоку» інформації розвідки.

Трамп не подав жодних інших деталей, і не пропонував конкретних доказів про будь-яку роль, яку Україна можливо відігравала у президентських виборах 2016 року, які вже розглядаються у контексті ймовірного втручання в них Росії і можливих зв’язків Москви з кампанією Трампа чи його соратниками.

«Відповідально заявляємо: Уряд України не допомагав жодному з кандидатів на виборах 2016. Ми вдячні США за двопартійну підтримку України».

Такими словами у Twitter посольство України в США відповіло на закиди президента Трампа.

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