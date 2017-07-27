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Саакашвілі: Трамп має підстави говорити про втручання з України у вибори у США

Міхеїл Саакашвілі заявив в інтерв'ю американському каналу CNN, що його нинішні проблеми в Україні зумовлені його опозицією до влади олігархів та корупції.

"Ці дії були абсолютно протизаконними. Я не шукаю допомоги ні від кого. Я перебуваю у США з моєю родиною, члени якої є громадянами США. Це родина мого дядька і вони мешкають тут вже 40 років", - заявив Саакашвілі каналу, коментуючи обставини навколо позбавлення його громадянства України.

"Мене позбавили громадянства з тих самих причин, через які я отримав проблеми із Путіним: я виступив проти його олігархічного, корумпованого режиму", - підкреслив екс-президент Грузії.

Саакашвілі наголосив, що є патріотом України, а громадянство України прийняв від Порошенка, тому що вважав того "також відданим реформам".

Світ має віддати українцям належне за їх героїчнй спротив, але з іншого боку президент Трамп мав рацію. Мають місце брудні ігри, розпочаті деякими українськими олігархічними колами

"Проблема у тому, що лідери України обрали шлях, подібний до загального у регіоні - олігархи, корупція, захоплення ресурсів, придушення демократії. І через це я став одним із його провідних опонентів. Позбавивши мене, абсолютно протизаконно мого громадянства, з порушенням Конституції України та міжнародних законів, він по суті намагається позбутись одного із провідних опонентів. Але мене надихає бурхлива реакція в Україні, підтримка з боку громадянського суспільства та інших опозиційних груп, моєї власної партії, яка швидко зростає в Україні", - сказав екс-губернатор Одеської області.

Саакашвілі також наголосив, що вірить, що Україна переможе у війні із Росією, стримає її, обере стабільно прозахідний курс, стане ще сильнішим союзником США.

Твіт президента Трампа щодо України - це велика ціна, яку Україна має сплатити за некомпетентність своїх лідерів та підкилимні ігри
Саакашвілі у Twitter

"... але щоб зробити це, їм доведеться позбавитись подоби радянських олігархів та підкилимних домовленостей, брудних ігор, як всередині країни, так і за її межами", - заявив Саакашвілі.

У ході інтерв'ю Саакашвілі також прокоментував нещодавню заяву президента США Дональда Трампа у Twitter, у якій той звернув увагу на інформацію ЗМІ про буцімто спроби уряду України у 2016-му році зменшити шанси Трампа на перемогу на виборах президента.

"Президент Трамп, наприклад, сказав щось про Україну. Ми в Україні цінуємо підтримку народу України з боку США. Ми воюємо з росіянами. Світ має віддати українцям належне за їх героїчний спротив, але з іншого боку президент Трамп мав рацію. Мають місце брудні ігри, розпочаті деякими українськими олігархічними колами", - заявив Саакашвілі, але був обірваний наступним запитанням ведучої.

Цієї теми стосувався і згаданий вище коментар Саакашвілі про "підкилимні домовленості, брудні ігри, як всередині країни, так і за її межами".

Саакашвілі вже торкався теми закидів Трампа на адресу України. 26-го липня екс-президент Грузії заявив наступне у своєму Twitter:

"Твіт президента Трампа щодо України - це велика ціна, яку Україна має сплатити за некомпетентність своїх лідерів та підкилимні ігри".

Як відомо, 25-го липня президент США Дональд Трамп звинуватив Київ у спробах перешкодити його обранню та підтримати Гілларі Клінтон. Він також розкритикував міністра юстиції Джеффа Сешнса за небажання розслідувати «злочини» Клінтон.

Про це президент Трамп написав у Twitter. В одному з своїх твітів Трамп згадав «українські спроби саботувати кампанію Трампа».

Трамп переконаний, що міністр юстиції країни займає «ДУЖЕ» слабку позицію в питанні розслідування правопорушень Клінтон - використання приватної електронної пошти та «витоку» інформації розвідки.

Трамп не подав жодних інших деталей, і не пропонував конкретних доказів про будь-яку роль, яку Україна можливо відігравала у президентських виборах 2016 року, які вже розглядаються у контексті ймовірного втручання в них Росії і можливих зв’язків Москви з кампанією Трампа чи його соратниками.

«Відповідально заявляємо: Уряд України не допомагав жодному з кандидатів на виборах 2016. Ми вдячні США за двопартійну підтримку України».

Такими словами у Twitter посольство України в США відповіло на закиди президента Трампа.

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    Олексій Кузьменко

    Коли я представляю себе людям, яким хочу сподобатись, кажу, що вільно сідаю на шпагат. Після цього додаю (якщо ще є кому), що я журналіст-розслідувач. Обидві тези – майже правда. У відповідь мене, буває, питають, чи я пишу про спортивну гімнастику.

    Журналіст, синхронний перекладач у команді Української служби. Людина з фантастичною пам’яттю щодо того, хто винен мені гроші, а також усіляких фактів, які мене цікавлять. Затятий фізкультурник, бігун, колекціонер кіно-плакатів та власник низки музичних інструментів, на яких не вмію грати.

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